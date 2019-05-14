Никто не пришел: рухнувшая Волочкова осталась одна
Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом на Мальдивских островах. Скандально известная балерина регулярно делится с многочисленными подписчиками своей странички в социальной сети Instagram фотографиями и короткими видео из райского местечка. Артистка не устает демонстрировать великолепную фигуру в микроскопических купальниках и фирменный шпагат. Анастасия постоянно повторяет, что своей роскошной формой и растяжкой обязана регулярным занятиям в тренажерном зале и на станке.
"Трудолюбие и дисциплина – врожденные мои качества.💃🏼 И на отдыхе не позволяю себе лениться долго..." – объявила Анастасия Волочкова. В Stories балерина опубликовала приглашение присоединиться к ней, чтобы позаниматься вместе в спортивном зале. Причем, судя по видео, артистка уже была готова к тренировке: Волочкова нарядилась в черные спортивные штаны и футболку, прихватила сумку-рюкзак.
Однако из дальнейших видео непонятно, откликнулся ли кто-нибудь на предложение балерины. Складывается впечатление, что нет, поскольку потом артистка выложила несколько записей, на которых продемонстрировала абсолютно пустой тренажерный зал. Возможно, Анастасия Волочкова решила запечатлеть обстановку в ожидании гостей. Очевидно одно: в какой-то момент балерина осталась одна, поскольку снимала тренажеры самостоятельно.
Перед отъездом на Мальдивы Анастасия приняла участие в съемках шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись". Выпуск был посвящен способам знаменитостей сохранять прекрасную форму. Анастасия Волочкова попала в неловкую ситуацию на передаче. Тренер предложил звездам поприседать с подскоками, и балерина с радостью согласилась. Но если большинство участников быстро подстроились, то артистка выбилась из общей массы, а затем вовсе потеряла равновесие и нелепо рухнула.
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