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Шоу-бизнес

Поклонники лишились сраженного болезнью Виктора Сухорукова

Фото: www.globallookpress.com
В Москве отменены несколько спектаклей с участием известного актера Виктора Сухорукова. Таким образом, поклонники лишились возможности увидеть своего кумира на сцене.
прочитано 1405 раз

Тревожные известия появились в Instgaram Театра им. Моссовета. Зрителям напомнили о возможности вернуть билеты. Изменения затронули постановки, запланированные к показу 6, 7, и 10 мая. 

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Поклонники Сухорукова взволнованы сложившейся ситуацией. В комментариях к посту они выразили кумиру слова поддержки. "Дорогой Виктор Иванович, пусть Боженька пошлет Вам скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и отсутствия всяких недугов впредь!..", "Что с Виктором Ивановичем? Надеюсь, ничего страшного? Здоровья ему и скорейшего выздоровления!", – пишут пользователи Instagram.

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Друзья, внимание! В связи с болезнью народного артиста России Виктора Ивановича Сухорукова в репертуаре произошли следующие изменения: 6 мая вместо объявленного на Основной сцене спектакля «Встречайте, мы уходим» будет показан спектакль «Иисус Христос - суперзвезда». Билеты действительны. Билеты могут быть возвращены до начала спектакля. 7 мая вместо объявленного на Основной сцене спектакля «Римская комедия (Дион)» будет показан спектакль «Идиот». Билеты действительны. Билеты могут быть возвращены до начала спектакля. 10 мая вместо объявленного на Основной сцене спектакля «Р. Р. Р.» будет показан спектакль «Как важно быть серьезным». Билеты действительны. Билеты могут быть возвращены до начала спектакля.

Публикация от Театр имени Моссовета (@teatrmossoveta)

Напомним, что артист был госпитализирован 4 апреля во время постановки "Встречайте, мы уходим" в Театре имени Моссовета. Согласно задумке режиссера Сергея Аронина, актер должен был перепрыгнуть через ковер, но вместо этого он случайно споткнулся и упал. 

Виктор Сухоруков сразу сказал коллегам, что серьезно повредил руку. Спектакль прервали, актеру помогли спуститься со сцены. Артист попал в больницу с вывихом руки, медики описали его состояние как удовлетворительное, сообщает РИА Новости.

1 мая 2019, 10:06
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