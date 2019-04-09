Любовник Цымбалюк-Романовской пнул пожилую Пугачеву
Артист уверен, что страна теряет культуру: музыка лишилась простоты и искренности. Современные исполнители, считает Прохор Шаляпин, занимаются исключительно пропагандой пафоса.
"О чем эти песни? Сегодняшние герои про что поют? Они же не поют про фундаментальные ценности, про любовь друг к другу, про семью", – сказал вокалист.
Прохор отметил также, что музыкальный мир теперь ограничен. Зрителям приходится довольствоваться выступлениями артистов, которые изжили себя.
В пример Шаляпин привел юбилейный концерт Пугачевой, который скоро пройдет в Кремле. Вокалист отметил, что в нем не будет ничего особенного, хоть организаторы и обещают показать нечто грандиозное. Сам бы он на ее выступление не пошел.
"Смотреть там особо не на что будет. Смотреть на женщину, которая еле вышла на сцену и что-то там поет? Ну мне неинтересно, например. Не хочу ничего сказать про Пугачеву конкретно, это касается абсолютно всех артистов", – пнул пожилую Примадонну Прохор Шаляпин.Певец считает, что в 70 лет он не даст зрителям то, что может подарить им сейчас. Прохор Шаляпин не хочет выступать перед поклонниками без огонька в глазах.
Артист строит грандиозные планы на будущее. В прошлом году он сошелся с бывшей женой Армена Джигарханяна – пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Прохор Шаляпин и его возлюбленная подумывают о детях, сообщает 78.ru.
"Я вырос для этого. Я, конечно, человек эгоистичный, но я бы не хотел, чтобы мои дети родились, когда мне стукнет 150 лет", – сказал Прохор Шаляпин.
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