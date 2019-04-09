Любовник Цымбалюк-Романовской пнул пожилую Пугачеву

Певец уверен, что современная отечественная эстрада – жалкое зрелище. Прохор Шаляпин прошелся по модным молодежным исполнителям. Впрочем, досталось от певца и Алле Пугачевой.

Артист уверен, что страна теряет культуру: музыка лишилась простоты и искренности. Современные исполнители, считает Прохор Шаляпин, занимаются исключительно пропагандой пафоса.

"О чем эти песни? Сегодняшние герои про что поют? Они же не поют про фундаментальные ценности, про любовь друг к другу, про семью", – сказал вокалист.

Прохор отметил также, что музыкальный мир теперь ограничен. Зрителям приходится довольствоваться выступлениями артистов, которые изжили себя.

В пример Шаляпин привел юбилейный концерт Пугачевой, который скоро пройдет в Кремле. Вокалист отметил, что в нем не будет ничего особенного, хоть организаторы и обещают показать нечто грандиозное. Сам бы он на ее выступление не пошел.

"Смотреть там особо не на что будет. Смотреть на женщину, которая еле вышла на сцену и что-то там поет? Ну мне неинтересно, например. Не хочу ничего сказать про Пугачеву конкретно, это касается абсолютно всех артистов", – пнул пожилую Примадонну Прохор Шаляпин.

Певец считает, что в 70 лет он не даст зрителям то, что может подарить им сейчас. Прохор Шаляпин не хочет выступать перед поклонниками без огонька в глазах.

Артист строит грандиозные планы на будущее. В прошлом году он сошелся с бывшей женой Армена Джигарханяна – пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Прохор Шаляпин и его возлюбленная подумывают о детях, сообщает 78.ru.

"Я вырос для этого. Я, конечно, человек эгоистичный, но я бы не хотел, чтобы мои дети родились, когда мне стукнет 150 лет", – сказал Прохор Шаляпин.