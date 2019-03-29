"Гнать в шею на Украину!": за что народ взъелся на Цымбалюк-Романовскую

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Пятница 29 марта
Лента новостей
16:25
Медведеву доложат о проблемах в исполнении нацпроектов во Владимирской области
16:14
Совет на выходные
16:04
Ректор: Российский университет транспорта должен быть цифровым
15:16
"Единая Россия" поможет отремонтировать спортзалы в малых городах
14:28
В Петербурге эвакуировали 11 тысяч человек из-за угрозы взрыва
14:01
"Единая Россия" поможет работникам культуры
13:57
Корикову обобрали до нитки
13:54
Бузовой и Maruv хорошо заплатили за ночь с иностранцами
13:36
Раскрыт смертельный вред красного мяса
13:35
Именем героя-космонавта Быковского назовут астероид
13:20
"Она меня любит, я это чувствую, и от этого разрывает на части": Соколовский о Дакоте и дочери
13:20
Колледж в Петербурге затопило кипятком (видео)
12:57
Канделаки проговорилась о третьей беременности
12:28
Богомолов рассказал о связи Зудиной и сына Верника
12:16
Kusto представила сельскохозяйственные проекты на открытии Года молодежи в Казахстане
12:12
Плющенко объявили врагом российского фигурного катания
12:08
ТНТ попал под раздачу из-за грязного секса
11:44
Мокрая и страстная: Солнцев потеребил задорный сосок горячей жены-пенсионерки
11:34
Сбежавшего из воинской части подо Ржевом контрактника нашли мертвым
11:19
Как живут родители умершей Началовой
11:18
Урганту показали козу на Первом канале
11:17
Орейро в полупрозрачном наряде покорила Москву
11:05
Снявшийся голым Глушко устроил вакханалию с Королевой
11:02
Известный актер подал на развод через четыре дня после свадьбы
11:00
Кто вставляет палки в колеса Ксении Собчак
10:51
Униженный Трампом Зеленский попал в жуткую передрягу
10:32
"Лысая дура": оголившуюся Бузову разнесли за фотошоп
10:31
Звезда "Дома-2" разоблачила подлый обман на шоу
10:16
В Кремле покажут гала-шоу "К 130-летию Нижинского"
10:03
Валерия в прозрачном платье заявилась в Кремль
09:55
Трагедия группы Дятлова повторилась на таинственном перевале
09:52
Миддлтон вскипела из-за грязной выходки
09:27
59-летнюю Гузееву поздравили с рождением дочери
09:04
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
09:00
Главные события Москвы
08:48
Эффектная Волочкова показала большие дырки
08:20
Собчак отстояла право сниматься в нижнем белье
07:00
Сенсационные детали вскрытия принцессы Дианы
06:30
Обнимающийся с унитазом пьяный Порошенко попал на видео
05:55
Водонаева дала пощупать грудь в ресторане
03:42
Россиян предупредили о бешеном скачке доллара
01:28
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
23:11
Принц Гарри отказался от короны ради прихотей беременной Маркл
22:01
На Украине досрочно объявлен победитель президентских выборов
21:38
В Черное море вошли боевые корабли НАТО
21:17
"От тоски по бывшему мужу": Чехова вышла на террасу голой по пояс
21:06
Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве
20:29
"Cлишком аппетитная": полуголая Дайнеко возбудила народ
20:26
Новые данные о состоянии Добронравова
20:22
Вылетевший из Екатеринбурга пассажир случайно поджег кресло самолета
19:46
В Петербурге фура протаранила иномарку
19:31
Задорная Курникова оголилась на крыше (видео)
19:30
Кремль жестко ответил на хамство Трампа
19:28
Под Оренбургом машина задним ходом сбила пенсионерку
19:08
Звезда "Дома-2" устроила погром в офисе руководства шоу
19:02
От попавшей в китайскую больницу россиянки требуют 2,5 миллиона
18:44
Задержание причастного к взрывам в метро Москвы попало на видео
18:41
В Красногорске у пенсионера угнали внедорожник за два миллиона
18:21
Под Мурманском школьница упала с моста во время прогулки с друзьями
18:15
Пять лет издевательств: Первый канал обнародовал грязный скандал в семье известного актера
17:52
69-летняя Пугачева сразила молодостью и красотой
17:50
В Башкирии в жутком пожаре погибли три женщины
17:25
Выборы на Украине закончатся третьим Майданом
17:19
"Росатом" откроет первый Центр аддитивных технологий в Москве
17:15
В Башкирии перебегавший на красный свет пешеход попал под машину
17:03
Вышедшая в свет без белья Калашникова вызвала шок
16:56
У россиян обнаружили сахарную зависимость
16:20
Путин с ветерком прокатил президента Киргизии (видео)
16:17
Свергнутая королева красоты ответила на обвинения в продаже тела
16:11
"Я ее купил": известного актера арестовали из-за любви к 17-летней девушке
15:58
Оплеванный российский спортсмен отказался выполнять требования МОК
15:41
Добронравова увезли в больницу
15:40
"ЕР" запустила онлайн-сервис для пассажиров такси
15:39
Помощница ответила на жесткие слова бывшего мужа Началовой
15:34
Мужчина улетел на зонте во время мощного шторма (видео)
15:26
Чиновники сбежали с постов после постыдного курьеза
15:09
"Ничего своего": Каменских возмутила вульгарным видео
15:05
Комик Зеленский мощно врезал пьянице Порошенко
15:04
Малахов раскрыл страшный диагноз матери девочки-маугли
14:58
Иссохшая Чурикова пришла за наградой
14:48
Известную актрису жестоко разлучили с сыном
14:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 марта 2019 года
14:29
"Такие вещи вытворяет!": жена высказалась о самочувствии сраженного инсультом Носкова
14:08
Задержан причастный к терактам в метро Москвы
13:53
"Редкий бабник": мужа Алсу обвинили во множественных изменах
13:40
Мятый Порошенко шокировал публику нелепым нарядом
13:28
Найдена неожиданная причина ожирения
13:05
"Постригла бы налысо": народная артистка накинулась на Цымбалюк-Романовскую
13:03
"Бросалась на мужчин": Борисова призналась в зависимости
12:37
Богомолов заигрывает с бывшей женой
12:22
Меган Маркл и принц Гарри наплевали на многовековую традицию
12:21
Скромница Юлия Меньшова предстала в лифчике
12:16
Таксист в Москве накачал топ-менеджера клофелином и ограбил его
12:09
Опозоренный Зеленский решился на странный поступок
11:50
Жуткая авария на международной трассе унесла десятки жизней (видео)
11:27
Собчак сделала скандальное заявление
11:22
Молодую жену Цекало сравнили с Лолитой
11:11
Володин назвал самый важный мартовский закон
10:57
Заслуженный артист о скандальном шоу Шепелева: Это все спектакль
10:44
Гагарина потрясла снимком без косметики
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Власти объявили о серьезных проблемах из-за Крымского моста
Миддлтон проговорилась о четвертой беременности
Дочь Шнурова обрадовалась роспуску группы "Ленинград"
Побег за границу или тюрьма: Порошенко поставили перед выбором
В Пензе поймали грабившую стариков аферистку из Подмосковья
"Насилует нас много лет": Разин подал в суд на Шнурова
Шоу-бизнес

"Гнать в шею на Украину!": за что народ взъелся на Цымбалюк-Романовскую

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
28 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится пасхальный концерт Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина. На сайтах у билетных спекулянтов цены на это резонансное событие достигают шести тысяч рублей. Но многие россияне негодуют.
прочитано 797 раз

Блогер Гражданин Кадет заявил, что намерен не допустить выступления киевской пианистки в главном кафедральном храме страны. Он уверяет, что направил несколько десятков писем священникам, патриарху Кириллу и депутатам с просьбой запретить это выступление. Создал он и петицию против концерта.

ПО ТЕМЕ

Храм Христа Спасителя потребовали заново освятить после "шабаша" Цымбалюк-Романовской

Православные бунтуют против пасхального "шабаша" Цымбалюк-Романовской в храме

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Гражданин Кадет считает, что Виталина "делает все, чтобы попасть в кадр", мол, "это игла, на которую она подсела, ничего не создавая, ничего не делая – ни фильмов, ни клипов, только грязный пиар".

Депутат Виталий Милонов с ним солидарен. Он заявил журналистам: "Я сделаю все возможное, чтобы этот концерт не состоялся, ведь они (Виталина и Прохор. – Прим. ред.) – форменные "половые жулики". Хотя он с сожалением и признал, что Зал церковных соборов – вполне светская концертная площадка, поэтому найти повод для отмены выступления сложно. Тем более, что аренда зала – а это около 400 тысяч – уже оплачена.

Многие православные москвичи считают, что концерт находящейся под подпиской о невыезде киевлянки Цымбалюк-Романовской в святой день в святом месте – это насмешка и глумление. И обещают сделать все возможное, чтобы сорвать выступление, хотя почти все билеты проданы. Люди точат зуб на пианистку и обвиняют во многих грехах, требуют "гнать в шею на Украину", хотя знают про ее жизнь только из ток-шоу, которым вряд ли разумно доверять полностью. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

Ну а что же сама Виталина? Она говорит, что ни в чем ни перед кем не виновата. Поэтому возня вокруг и шумиха ее сейчас мало волнуют. "Мне балладу Шопена нужно выучить к 28 апреля", – поделилась она планами. На выступлении в день Светлой Пасхи Виталина обещает спеть дуэтом с возлюбленным Прохором Шаляпиным. Они уже записали несколько композиций, и Цымбалюк-Романовская берет уроки вокала.

Автор: Иван Губкин29 марта 2019, 15:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Цымбалюк-Романовская рыдает: Названа самая сексуальная пианистка

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Йота
Ответить
Молодчина Виталина! Утерла нос старому мерзкому джиге. Так ему и надо
Шишкин
Ответить
Образина.
1

Популярные темы форума

Политика

На Украине досрочно объявлен победитель президентских выборов
Кремль жестко ответил на хамство Трампа
Выборы на Украине закончатся третьим Майданом
Комик Зеленский мощно врезал пьянице Порошенко

Шоу-бизнес

"Очень плотно сидит": актера Головина обвинили в наркозависимости
"Гнать в шею на Украину!": за что народ взъелся на Цымбалюк-Романовскую
Подольская обнародовала нелепое фото Преснякова в трусах
54-летняя Алена Апина снялась без штанов

Проишествия

Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве
Жуткая авария на международной трассе унесла десятки жизней (видео)
Перешедшему дорогу Порошенко политику прислали бомбу
Родственница звезды Голливуда заживо сгорела на Украине

Lifestyle

Народного артиста госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Сенсационные детали вскрытия принцессы Дианы

Медик рассказал, от чего умерла августейшая особа и была ли она беременна
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой побила сына Рудковской

Девочка стала звездой вечера
Шоу-бизнес

Миддлтон вскипела из-за грязной выходки

В прессе появились ее фото топлес
Шоу-бизнес

Собчак отстояла право сниматься в нижнем белье

Эротические фотосессии не сказываются на профессиональных качествах

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на апрель
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Орейро в полупрозрачном наряде покорила Москву
Иссохшая Чурикова пришла за наградой
Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии
Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем

Спорт

Оплеванный российский спортсмен отказался выполнять требования МОК
Уткин нанес новый удар Черчесову
Загитову вогнал в краску вопрос о мужчине ее мечты
Роскошная Туктамышева побила сбежавшую к старому гею Медведеву

Регионы

Чиновники сбежали с постов после постыдного курьеза
Власти объявили о серьезных проблемах из-за Крымского моста
Учительницу уволили за снимок в купальнике
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru