"Гнать в шею на Украину!": за что народ взъелся на Цымбалюк-Романовскую
Блогер Гражданин Кадет заявил, что намерен не допустить выступления киевской пианистки в главном кафедральном храме страны. Он уверяет, что направил несколько десятков писем священникам, патриарху Кириллу и депутатам с просьбой запретить это выступление. Создал он и петицию против концерта.
Гражданин Кадет считает, что Виталина "делает все, чтобы попасть в кадр", мол, "это игла, на которую она подсела, ничего не создавая, ничего не делая – ни фильмов, ни клипов, только грязный пиар".
Депутат Виталий Милонов с ним солидарен. Он заявил журналистам: "Я сделаю все возможное, чтобы этот концерт не состоялся, ведь они (Виталина и Прохор. – Прим. ред.) – форменные "половые жулики". Хотя он с сожалением и признал, что Зал церковных соборов – вполне светская концертная площадка, поэтому найти повод для отмены выступления сложно. Тем более, что аренда зала – а это около 400 тысяч – уже оплачена.
Многие православные москвичи считают, что концерт находящейся под подпиской о невыезде киевлянки Цымбалюк-Романовской в святой день в святом месте – это насмешка и глумление. И обещают сделать все возможное, чтобы сорвать выступление, хотя почти все билеты проданы. Люди точат зуб на пианистку и обвиняют во многих грехах, требуют "гнать в шею на Украину", хотя знают про ее жизнь только из ток-шоу, которым вряд ли разумно доверять полностью.
Ну а что же сама Виталина? Она говорит, что ни в чем ни перед кем не виновата. Поэтому возня вокруг и шумиха ее сейчас мало волнуют. "Мне балладу Шопена нужно выучить к 28 апреля", – поделилась она планами. На выступлении в день Светлой Пасхи Виталина обещает спеть дуэтом с возлюбленным Прохором Шаляпиным. Они уже записали несколько композиций, и Цымбалюк-Романовская берет уроки вокала.
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