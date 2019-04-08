Булдаков заставил молодую прелестницу снять обручальное кольцо

В столичном Доме кино простились с актером Алексеем Булдаковым. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

Алексей Булдаков сыграл более чем в 100 картинах. Но самый яркий его образ – генерал Алексей Иволгин, или Михалыч – герой серии фильмов Александра Рогожкина об особенностях русской охоты, рыбалки и политики.

Актер успешно работал и в театре. На 11 апреля были намечены гастроли в Кемерово – Булдаков должен был выйти на сцену Большого концертного зала Филармонии имени Бориса Штоколова в антрепризном спектакле "Три желания антиквара". А в ноябре спектакль должен был пройти в шести немецких городах. "Зрителей ждет сплошное веселье, позитивный настрой, яркая игра актеров, шутки, танцы и песни. Без сомнения, этот спектакль не оставит вас равнодушными", – зазывала афиша веселая публику.

Вместе с Булдаковым на сцену должна была выйти молодая российско-белорусская актриса, Анна Казючиц, известная по фильму "В августе 44-го", сериалам "Лесник", "На безымянной высоте", "Пенсильвания". Теперь она оказалась у гроба Алексея Ивановича. "Я помню, как перед очередным спектаклем он обратил внимание на мою руку и строго сказал: "Сними обручальное кольцо!" Так принято у артистов на сцене..." – рассказала Анна.

Напомним, Алексей Булдаков скончался в минувшую среду, 3 апреля, на 69-м году жизни. Сердце артиста остановилось в Монголии, куда он приехал на празднование дня рождения друга. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни – у актера оторвался тромб.