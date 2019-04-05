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Обнародована сенсационная причина избиения любовницы Жукова

Роман Жуков и Ольга Илларионова. Фото: instagram.com/olgaillarionova_officiall
Таролог, ясновидящая Марианна Абравитова рассказала, что на самом деле произошло с Ольгой Илларионовой. Певец Роман Жуков встречается с девушкой, несмотря на то, что пока еще официально женат.
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Любовница музыканта публично обвинила его супругу Елену в том, что та якобы организовала на нее нападение. Илларионова уверяет, что ее избили неизвестные по заказу Жуковой.

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Жена Романа Жукова считает, что соперница упала "после очередной пьянки", или ее побил сам певец. По словам женщины, он иногда позволял себе подобные вещи. Однако экстрасенс полагает, что причина произошедшего в другом.

Марианна Абравитова уверена, что жена Романа Жукова не причастна к нападению на Илларионову. "Это действительно избиение, а никакое не падение в нетрезвом виде, и к нему "приложили руку" совсем другие люди, скажем так, из ее прошлой жизни, а она у нее была очень насыщенной", – цитирует ясновидящую WomanHit.ru.

По ее словам, до встречи с Романом Жуковым девушка общалась с разными людьми, и некоторым из них просто перешла дорогу. А избиение – это их месть Ольге за то, что она сделала. Также экстрасенс отметила, что такие события не впервые происходят в жизни любовницы певца. Ведь девушка идет по жизни с приключениями, не делая выводов.

Описывая психологический портрет нынешней избранницы Романа Жукова, Абравитова заявила, что Ольга — девушка очень эмоциональная, вспыльчивая, порой несдержанная в алкоголе и импульсивная. "Корень зла надо искать в себе, а если буквально, то в своем прошлом… Рома Жуков и его пока еще жена здесь совершенно не при чем", – заключила ясновидящая.

Автор: Валерия Нарская5 апреля 2019, 18:21
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