Николаев считает дни до встречи с юбиляршей Пугачевой
Композитор и певец опубликовал в личном Instagram архивную видеозапись с выступления. В кадре Игорь Николаев и Алла Пугачева выступают на сцене.
"Осталось десять дней до большого юбилея Аллы Пугачевой, и я начинаю обратный отсчет! С завтрашнего дня вспоминаю мои песни, написанные для @alla_orfey!! Хотя их гораздо больше, чем десять, надо было раньше начинать!!!" – написал Игорь Николаев.
Напомним, Алла Пугачева 15 апреля отпразднует 70-летие. В честь этого события она готовит поклонникам сюрприз – грандиозный концерт. Билеты на выступление главной российской звезды уже раскуплены, причем перекупщиками, которые "взвинтили" цены до полумиллиона рублей.
Сама Примадонна несколько месяцев пропадает на репетициях. Артистка лично контролирует подготовку к мероприятию. Хореографию для Аллы Пугачевой ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes. Отмечается, что шоу не будет перегружено визуальными спецэффектами.
"Еще вопрос, кто кому и что ставит. Когда дело касается танцев, Алла Борисовна сама зачастую показывает движения, и мы подхватываем", – рассказал Дружинин.
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