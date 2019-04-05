Кравец удивила рассказом о запахе Пугачевой
Главная светская львица Москвы Алена Кравец на этот счет не переживает – ее подарок уже готов. Примадонне она преподнесет дорогой именной аромат, созданный специально для нее с фантазией и любовью!
"Лучшие французские парфюмеры, оригинальный флакон, неповторимый дизайн – уверена, что Алла Борисовна оценит задумку, – заявила Алена. – Я долго расспрашивала ее окружение, какой аромат подошел бы певице, чем она обычно пользуется. В итоге родился удивительный, немного странный запах: эффектный, легкий, свежий, почти невесомый флюид, искрящийся и немного романтичный после раскрытия".
Аромат для Аллы Пугачевой станет первой ласточкой – в мае Алена Кравец соберет топовых звезд на презентацию своей авторской парфюмерной линии. "Я поняла, что это мое. Мне нравится этим заниматься, узнавать характер и привычки человека, делать подходящий ему запах", – пояснила светская львица.
Как писали "Дни.ру", остальные звезды тоже пытаются быть оригинальными в выборе подношений последней народной артистке СССР. Певица Жасмин планирует преподнести дорогую сумочку, которая настоящей женщине всегда нужна. Художник Никас Сафронов порадует юбиляршу новой картиной. Посуда, ювелирные украшения, товары для здорового образа жизни – всему этому Алла Пугачева обрадуется. А главное – она всегда рада народной любви, которой, конечно, достойна.
Отпрыск звезды собирается в суд
Шутки кончились
Журналистка закатила истерику
Артистка не смогла справиться с переживаниями
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Первый раз очень страшно
Не хозяйственная жена
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Кожевникова не замужем
Знаки зодиака
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мимические морщины
Безответная любовь
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Пропал кот
Он изменил мне со страшной бабой
Родители нашли мне жениха
Переспал с бывшей
Крик души
Подруга критикует мои отношения
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Трахаю замужнюю
Передумала выходить замуж