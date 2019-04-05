Кравец удивила рассказом о запахе Пугачевой

Главная светская львица Москвы Алена Кравец на этот счет не переживает – ее подарок уже готов. Примадонне она преподнесет дорогой именной аромат, созданный специально для нее с фантазией и любовью!

"Лучшие французские парфюмеры, оригинальный флакон, неповторимый дизайн – уверена, что Алла Борисовна оценит задумку, – заявила Алена. – Я долго расспрашивала ее окружение, какой аромат подошел бы певице, чем она обычно пользуется. В итоге родился удивительный, немного странный запах: эффектный, легкий, свежий, почти невесомый флюид, искрящийся и немного романтичный после раскрытия".

Аромат для Аллы Пугачевой станет первой ласточкой – в мае Алена Кравец соберет топовых звезд на презентацию своей авторской парфюмерной линии. "Я поняла, что это мое. Мне нравится этим заниматься, узнавать характер и привычки человека, делать подходящий ему запах", – пояснила светская львица.

Как писали "Дни.ру", остальные звезды тоже пытаются быть оригинальными в выборе подношений последней народной артистке СССР. Певица Жасмин планирует преподнести дорогую сумочку, которая настоящей женщине всегда нужна. Художник Никас Сафронов порадует юбиляршу новой картиной. Посуда, ювелирные украшения, товары для здорового образа жизни – всему этому Алла Пугачева обрадуется. А главное – она всегда рада народной любви, которой, конечно, достойна.