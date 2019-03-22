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Влюбленный в Кравец мужик отправил ей почтой огромный детородный орган

Алена Кравец. Фото: пресс-служба звезды
Свято место пусто не бывает, как известно. Стоило главной светской львице Москвы Алене Кравец сообщить о проблемах в личном жизни, как самцы оживились и стали в прямом смысле слова пытаться залезть в постель к красавице!
прочитано 1319 раз

Каждый день Алену Кравец с неприличными приглашениями атакуют мужики. Они присылают ей в соцсети и мессенджеры фотографии своих готовых к бою детородных органов. Шлют и снимки тел, пытаясь соблазнить главную московскую прелестницу. Ее терпение лопнуло после того, как очередной мужик прислал ей по почте фотографию огромного эрегированного члена. Своего ли, чужого ли...

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"Милые мужчины, имейте приличия – не утомляйте меня подобными фото, фразами "давайте встретимся" и прочими более непристойными предложениями (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – обратилась взбешенная подобным бесстыдством Аленушка к ловеласам в Instagram. – А уж когда вы, нарушая нормы элементарной вежливости и воспитанности, начинаете названивать мне в соцсетях Инстаграм, Фейсбук, то это уже сверхнаглость и, простите за прямоту, быдлятство!"

"Уж поверье, с тем, из-за чего вы ведете так бесцеремонно, проблем у меня нет, – уверяет Алена Кравец. – А вот ваша хамская назойливость меня банально раздражает и вызывает брезгливость! Когда я буду в возрасте тётушки-бабушки, я обещаю на это повестись,и то подумаю! И, милые мои стероидные супермены, меня никогда не возбуждала гора мышц и нарциссизм в мужчинах. Интеллект, благородство с женщиной и  и интеллигентность,– вот настоящие достоинства мужчин".

Кравец всегда окружали самые элитные жеребцы. Ее осыпали бриллиантами, квартирами, машинами – такую женщину нужно баловать. А на кубики на прессе она не ведется – это мелко. Да и умные беседы Алена любит, а с этим теперь туго. И даже находясь в стадии развода с мужем, Алена Кравец на голые тела все равно не клюет – ценит в мужчинах мозг.

Автор: Иван Губкин22 марта 2019, 22:00
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