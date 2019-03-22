Влюбленный в Кравец мужик отправил ей почтой огромный детородный орган
Каждый день Алену Кравец с неприличными приглашениями атакуют мужики. Они присылают ей в соцсети и мессенджеры фотографии своих готовых к бою детородных органов. Шлют и снимки тел, пытаясь соблазнить главную московскую прелестницу. Ее терпение лопнуло после того, как очередной мужик прислал ей по почте фотографию огромного эрегированного члена. Своего ли, чужого ли...
"Милые мужчины, имейте приличия – не утомляйте меня подобными фото, фразами "давайте встретимся" и прочими более непристойными предложениями (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – обратилась взбешенная подобным бесстыдством Аленушка к ловеласам в Instagram. – А уж когда вы, нарушая нормы элементарной вежливости и воспитанности, начинаете названивать мне в соцсетях Инстаграм, Фейсбук, то это уже сверхнаглость и, простите за прямоту, быдлятство!"
"Уж поверье, с тем, из-за чего вы ведете так бесцеремонно, проблем у меня нет, – уверяет Алена Кравец. – А вот ваша хамская назойливость меня банально раздражает и вызывает брезгливость! Когда я буду в возрасте тётушки-бабушки, я обещаю на это повестись,и то подумаю! И, милые мои стероидные супермены, меня никогда не возбуждала гора мышц и нарциссизм в мужчинах. Интеллект, благородство с женщиной и и интеллигентность,– вот настоящие достоинства мужчин".
Кравец всегда окружали самые элитные жеребцы. Ее осыпали бриллиантами, квартирами, машинами – такую женщину нужно баловать. А на кубики на прессе она не ведется – это мелко. Да и умные беседы Алена любит, а с этим теперь туго. И даже находясь в стадии развода с мужем, Алена Кравец на голые тела все равно не клюет – ценит в мужчинах мозг.
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