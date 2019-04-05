Провокационное фото Панина с дочкой и коньяком

Алексей Панин то и дело находит повод напомнить о себе. На сей раз скандально известный артист опубликовал фотографию, на которой запечатлен с малолетней дочерью и алкоголем.

"Хорошо, когда есть дочка! Есть кому рюмочку коньяку подать! Спасибо, Миша, за приглашение! Мы хорошо провели время!" – подписал фотографию Алексей Панин и выложил ее на своей официальной странице в Instagram.

На снимке скандально известный артист запечатлен с сидящей за столом малолетней дочерью Анной, которая бережно поддерживает рюмку. Этот кадр произвел неоднозначное впечатление на подписчиков.

"Леша, не надо провоцировать такими фотками людей – опять получишь в свой адрес кучу ***. Видно, что это шутка, но многие таких шуток не понимают", "Главное, чтобы утку в старости не отказались наши дети при необходимости подать", "Ну провокатор!" – отметили интернет-пользователи.

Напомним, дочь Алексею Панину родила Юлия Юдинцева. Вскоре после появления девочки на свет актер и модель расстались. С тех пор родители ведут за нее ожесточенную борьбу. Они обменялись обвинениями в пристрастии к алкоголю, а Панин даже сообщил, что Юдинцева психически больна.

Алексей и Юлия выкрадывали друг у друга Аню, пока суд не постановил, что та будет жить с отцом. Девочка заявила, что с Алексеем Паниным ей лучше – он все понимает, а мать постоянно кричит, и рядом с ней находиться страшно.

