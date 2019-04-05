Провокационное фото Панина с дочкой и коньяком
"Хорошо, когда есть дочка! Есть кому рюмочку коньяку подать! Спасибо, Миша, за приглашение! Мы хорошо провели время!" – подписал фотографию Алексей Панин и выложил ее на своей официальной странице в Instagram.
На снимке скандально известный артист запечатлен с сидящей за столом малолетней дочерью Анной, которая бережно поддерживает рюмку. Этот кадр произвел неоднозначное впечатление на подписчиков.
"Леша, не надо провоцировать такими фотками людей – опять получишь в свой адрес кучу ***. Видно, что это шутка, но многие таких шуток не понимают", "Главное, чтобы утку в старости не отказались наши дети при необходимости подать", "Ну провокатор!" – отметили интернет-пользователи.
Напомним, дочь Алексею Панину родила Юлия Юдинцева. Вскоре после появления девочки на свет актер и модель расстались. С тех пор родители ведут за нее ожесточенную борьбу. Они обменялись обвинениями в пристрастии к алкоголю, а Панин даже сообщил, что Юдинцева психически больна.
Алексей и Юлия выкрадывали друг у друга Аню, пока суд не постановил, что та будет жить с отцом. Девочка заявила, что с Алексеем Паниным ей лучше – он все понимает, а мать постоянно кричит, и рядом с ней находиться страшно.
Отпрыск звезды собирается в суд
Шутки кончились
Он умер в возрасте 88 лет
Поклонники певицы бьют тревогу
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Первый раз очень страшно
Не хозяйственная жена
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Кожевникова не замужем
Знаки зодиака
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мимические морщины
Безответная любовь
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Пропал кот
Он изменил мне со страшной бабой
Родители нашли мне жениха
Переспал с бывшей
Крик души
Подруга критикует мои отношения
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Трахаю замужнюю
Передумала выходить замуж