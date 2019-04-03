Разин признался в близости с Пугачевой

Продюсер "Ласкового мая" посвятил на своей странице в Instagram огромный пост, посвященный Примадонне. Андрей Разин рассказал, что для него значит Алла Пугачева.

Разин заявил, что примет участие в программе "Прямой эфир" Андрея Малахова на "России 1". Передача будет посвящена Алле Пугачевой, которая вскоре отметит 70-летие.

Продюсер считает, что Примадонна – это целая эпоха. По его мнению, именно она могла держать целое государство – Советский Союз.

Предстоящий юбилей Аллы Пугачевой Разин считает главным событием апреля. Также он вспомнил, что познакомился с певицей в 1985 году на съемках "Утренней почты". Тогда его представили как племянника главы СССР Михаила Горбачева.

При всем уважении к Алле Пугачевой продюсер признал, что в последние годы между ним и звездой эстрады существует непонимание. Однако тут же Разин поспешил сделать еще одно личное признание. "Я всегда ее любил, всегда ее уважал и мы с ней были довольно-таки близки и дружны", – поделился продюсер. Особенно Андрей Разин благодарен Алле Пугачевой за своего бывшего подопечного, певца Юру Шатунова, которого певица в свое время пригласила на "Рождественские встречи.

В конце своего поста Разин подшутил над Примадонной. Он опубликовал архивное фото, на котором Алла Пугачева объясняет Шатунову, как нужно правильно выходить на сцену "Олимпийского". При этом продюсер отметил, что к тому времени тот дал уже 30 аншлаговых концертов.