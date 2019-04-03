Ахеджакова влезла в омерзительный скандал с русофобом Паниным
Актриса считает, что СМИ незаслуженно критикуют Алексея Панина, который ранее назвал россиян "злобными уродцами", а до этого Россию – "грязной, уголовной, гомофобной страной".
"Теперь за Панина взялись! Слушайте, прекратите это, прекратите. У вас в жизни еще будут ситуации, когда вам захочется ругаться и, может быть, быть несправедливым и на кого-то обрушиться – бывают в жизни ситуации", – цитирует Ахеджакову НСН. "Оставьте актеров в покое! Я очень не люблю, когда информационным поводом является "что этот мерзавец-артист сказал", – возмутилась актриса.
Также Ахеджакова заступилась за Алексея Серебрякова, которого, как и Алексея Панина, не раз подвергали критике из-за высказываний о жизни в нашей стране. "Все новости сейчас о том, что не так сказал Леша Серебряков", – отметила артистка.
И сама Лия Ахеджакова становилась объектом для критики в СМИ. Актриса выражала свое несогласие с действиями российских властей.
Напомним, что Алексея Панина возмутили негативные комментарии под некрологом актрисы Натальи Крачковской. Артист заявил, что не понимает, откуда в пользователях Сети столько злости к человеку, которого они даже не знают лично. Алексей Панин назвал россиян завистливыми упырями.
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