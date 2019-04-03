Еще одна смерть обрушилась на Ларису Долину
Сегодня, 3 апреля. стало известно о скоропостижной смерти популярного актера, звезды фильмов "Особенности национальной охоты" Алексея Булдакова. Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной стала острая сердечная недостаточность, вызванная оторвавшимся тромбом. Артист скончался в Монголии. Ему было 68 лет.
Одной из первых смерть артиста прокомментировала его подруга, певица Лариса Долина. Интересно, что именно Алексей Булдаков снялся в клипе на ее легендарную песню "Погода в доме". "Я не могу поверить... Ушел из жизни мой друг, замечательный артист Алексей Булдаков. Талантливый, энергичный, смешной. Его будет очень не хватать. Мои искренние соболезнования его семье, его супруге Людмиле", – цитирует сраженную наповал Ларису Долину телеграм-канал Life Shot.
Далее артистка обратилась к самому Алексею Булдакову. "Пусть земля будет тебе пухом, Лёша. Спасибо тебе за дружбу, спасибо тебе за ролик "Погода в доме", спасибо тебе за все..." – поблагодарила популярная исполнительница.
Трагическую новость сообщила пресс-служба Гильдии актеров кино Союза кинематографистов. Артиста обнаружили без сознания в гостинице Улан-Батора. Незадолго до смерти Алексей Булдаков вызвал такси, чтобы поехать в аэропорт. Водитель так и не дождался его и обратился за помощью к персоналу отеля, которые вскрыли двери номера
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