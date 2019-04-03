Плюнувшему в россиян Панину дали шанс
Эксперт заявил, что это абсолютная глупость – по комментариям в социальных сетях делать вывод обо всех жителях страны. "Да, возможно, есть недалекие люди, которые в них пишут глупости, гадости и хамят, но это же не значит, что все россияне таковы и нужно делать подобные обобщающие выводы", – заявил собеседник "Дни.ру".
По словам Вадима Манукяна, в его окружении нет ни одного злого человека. "В соцсетях мне встречаются только добрые и мудрые люди", – отметил эксперт. Он посоветовал Алексею Панину не искать везде грязь, а попытаться найти что-то хорошее.
При этом Манукян считает, что у Алексея Панина есть шанс поверить в людей. "И тогда, возможно, Россия и россияне для него откроются в новом свете. Пытайся, Леша, пытайся, я в тебя верю, у тебя все получится!" - заключил эксперт.
Напомним, что Алексея Панина возмутили негативные комментарии под некрологом актрисы Натальи Крачковской на сайте одного из отечественных изданий. Артист заявил, что не понимает, откуда в интернет-пользователях столько злости к человеку, которого они даже не знают лично. Алексей Панин назвал россиян завистливыми упырями, а Россию – обществом злобных уродцев.
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