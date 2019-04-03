Грязно оскорбившего россиян Панина спустили с небес на землю
Алексей Панин, видимо, очень давно не смотрел на свое отражение в зеркале трезвым взглядом. Иначе понял бы, что выражение "злобные уродцы" из уст такого же персонажа звучит комично, считает известный блогер.
"Я, конечно, понимаю, что в пропитой реальности Панина "злобные уродцы" живут, главным образом, в России, а во всем остальном мире такого нет... Ну, как нет-то? Еще как есть. Навалом", – пишет в своем "Живом журнале" Лена Миро.
Блогер приводит в пример недавний случай с певицей Пинк. Малолетний сын артистки на пляже случайно попал в кадр в тот момент, когда с него слетел подгузник. Так известную исполнительницу просто завалили гневными комментариями и оскорблениями.
"Я действительно много путешествую. Много где бываю. Однако, в отличие от Панина, я хорошо разбираюсь в людях и вот что могу сказать: процент добрых и злых людей везде одинаков. Нет такой страны, где живут преимущественно добрые люди. И нет такой страны, где живут "злобные уродцы", – комментирует высказывание Алексея Панина Лена Миро.
По словам блогера, люди, в массе своей, довольно эгоистичны, живут в своем мирке, заботясь исключительно о себе и своих детях – и это нормально. При этом иногда эти же люди способны на доброту, сострадание, на благородные поступки, которые им невыгодны.
Напомним, Алексея Панина возмутили негативные комментарии, которые появились под некрологом Натальи Крачковской на сайте одного из отечественных изданий. Актер заявил, что не понимает, откуда в пользователях столько злости к человеку, которого они даже не знают лично. Панин назвал россиян "злыми, завистливыми упырями", а Россию – "обществом злобных уродцев".
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