Всплыли странные махинации вдовы Марьянова

После смерти Дмитрия Марьянова его близкие борются за его наследство. Выяснилось, что вдова Ксения Бик фактически подала иск на саму себя.

Ксения Бик подала в суд на сына Дмитрия Марьянова Даниила, на свекра и... на саму себя. "Действительно, подан иск. Истец – Бик Анфиса, дочь Ксении. Иск подан ее матерью, являющейся законным представителем ребенка", – рассказал журналистам 22-летний сын Дмитрия Марьянова Даниил. Вторым ответчиком стал Юрий Марьянов, отец актера, и его вдова Ксения Бик. "То есть вдова фактически подала в суд на саму себя, с точки зрения процессуального права это абсурдно", – сообщила адвокат Даниила Марьянова Виктория Крылова.

После смерти Дмитрий Марьянов оставил большое наследство: это недвижимость, мотоциклы, автомобиль, банковские счета. Оно должно быть поделено между тремя основными наследниками – сыном, отцом и женой. Как отмечают "7 Дней", дочь Ксении Бик Анфиса не является родным ребенком Марьянова, и он ее не удочерял.

Однако в конце прошлого года Ксения Бик якобы подала иск о признании девочки иждивенкой Дмитрия Марьянова. Женщина утверждала, что в период брака с актером она нигде не работала, находясь с дочкой на содержании артиста. Тогда суд оставил дело без рассмотрения. Но Ксения не успокоилась. Теперь она просит суд поставить Анфису в одну очередь с другими наследниками как иждивенку, выделив ей такую же долю.

Мать Даниила Ольга Аносова отметила и другие странные махинации Ксении Бик. Якобы вдова после смерти Дмитрия Марьянова пользуется всем его имуществом единолично. При этом Ксении якобы предлагались самые разные варианты мирного раздела имущества актера, однако та их все отвергла. А еще женщина будто бы дала суду неверные данные.

"В официальных документах Ксения указывает в качестве адреса Дани Димину квартиру на Соколе, которая с момента смерти Дмитрия находится в ее пользовании, Даня к ней доступа не имеет. Ксении известен адрес и телефон Даниила, но она каждый раз дает суду неверные сведения, и корреспонденцию из суда мы заведомо получить не можем. Папа Димы Юрий Георгиевич постоянно живет на даче и также не получит корреспонденцию, отправленную на адрес квартиры", – рассказала бывшая возлюбленная Дмитрия Марьянова Ольга Аносова.

Напомним, актер умер в октябре 2017 года. Незадолго до этого артист лег в частный подмосковный центр "Феникс", пытаясь избавиться от алкогольной зависимости. Там ему стало плохо. Актера отвезли в ближайшую больницу, но врачи констатировали смерть. Сообщалось, что у Дмитрия Марьянова оторвался тромб.