"Сюрприз выкину": потрясенная Пугачева о подарке на юбилей
Накануне, 24 апреля, в столичном "Гоголь-центре" состоялась премьера концерта "Наша Алла", который организовали специально к юбилею Примадонны. Постановкой занимался сам руководитель театра, режиссер Кирилл Серебренников.
Увиденное буквально потрясло именинницу. "Я просто в легком потрясении от удивительных новых трактовок старых замечательных песен. Я даже не думала, насколько они могут быть значительными. Так, как подали их ребята со сцены. Ну просто удивительно. Какие-то мудрые, умные, с подтекстом. То есть все мои секреты раскрыли наконец-то", – цитирует Аллу Пугачеву "Дождь".
Примадонна отметила, что на концерте были исполнены такие музыкальные композиции, которые "мало кому известны". Например, она "поразилась" песней "Кукушка", которую сама считала "несерьезной", а та оказалась "полотном". Что касается планов на будущее, то Алла Пугачева не исключает вероятности организовать концерт на свое 80-летие.
"Я с удовольствием. Когда совсем захочется и будет лет 80, то я какой-нибудь сюрприз тогда выкину. А так-то что думать об этом? Ждите ", – сообщила Алла Пугачева репортерам "РИА Новостей". Напомним, 15 апреля Примадонне исполнилось 70 лет. В честь круглой даты 17 апреля Алла Пугачева дала грандиозное шоу в Кремле, цены на билеты которого доходили до полумиллиона.
А еще через несколько дней артистка закатила шумную вечеринку в одном из престижных ресторанов столицы. На празднике веселились родственники и друзья. Не обошлось и без высоких гостей. Говорят, Примадонну чествовали Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев с супругой Светланой. По некоторым данным, на банкет Алла Пугачева потратила около миллиона рублей.
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