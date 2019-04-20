"Буду рада, если мои слова дойдут": оплеванная Кудрявцева ответила Пугачевой

Телеведущая не стала скрывать, что расстроилась из-за критики Аллы Пугачевой. Лера Кудрявцева заметила, что она вынуждена работать в рамках формата.

Звезда решила ответить Примадонне ее же фразой: "Танки грязи не боятся!" По словам Леры Кудрявцевой, именно это ей сказала Алла Пугачева, когда они беседовали о жизни и работе.

Телеведущая отметила, что 25 лет занимается журналистикой – это нелегкий труд, который также не всегда бывает приятен. Она добавила, что работает в рамках формата, который соответствует потребностям аудитории.

"Кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поет уже много лет, дает концерты, получает гонорары. Журналисты же поддерживают интерес к ее жизни у публики, и их труд тоже стоит уважать, на мой взгляд", – рассудила Лера Кудрявцева.

Телеведущая отметила, что ей и ее коллегам, работающим на программе "Секрет на миллион", очень жаль, что Аллу Пугачеву расстроил посвященный ей выпуск. Они очень огорчились из-за критики Примадонны.

"Одного мы в ней не делали точно – не оскорбляли и не унижали. Поэтому, не скрою, меня немного расстроили слова Аллы Борисовны, которую я бесконечно уважаю и люблю с детства. Я конечно же поздравляю ее с юбилеем и буду рада, если мои слова дойдут до ее сердца", – резюмировала Лера Кудрявцева.

Напомним, недавно Алла Пугачева резко высказалась о программе "Секрет на миллион" и ее ведущей. Выпуск был посвящен Примадонне и стал очень резонансным. "Выскакивает красивая ведущая и как будто в помойке копается!" – оплевала певица Леру Кудрявцеву. Об этом сообщает Super.ru.