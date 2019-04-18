Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Лера Кудрявцева родила дочь в августе 2018 года. Однако наследницу популярная телеведущая предпочитала не показывать, объясняя тем. что нужно подождать, когда подрастет. Видимо, это наконец случилось.

Фотографию маленькой Маши, сидящей в яркой прогулочной коляске, Лера Кудрявцева опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Правда, лица малышки гламурная блондинка все равно предпочла спрятать за изображением сердечка. "Я уже говорила, что показывать дочку не буду , пока не подрастет . Но Руки Мамы чешутся ;))) на айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота ) растем , узнаем мир , уже ползаем , стоим и у нас 2 зуба (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – похвалилась достижениями наследницы Лера Кудрявцева.

В комментариях своими впечатлениями поделились, помимо простых поклонников, представители отечественного шоу-бизнеса. В частности, певица Алсу и актриса Мария Берсенева послали телеведущей различные умилительные смайлики. Кто-то из фанатов поинтересовался, помятуя о коте, которого в своей публикации указала Лера, не ревновал ли он к девочке. "ревновал сначала сильно . Даже мышей и птиц стал ловить и приносить . Сейчас опять расслабился )" – рассказала телеблондинка.

Также Лера Кудрявцева сообщила, что дочь больше похожа на папу, но не исключает, что все может поменяться, ведь дети растут. А еще телеведущая ответила на множество комментариев, суть которых сводилась к недоумению, мол, зачем выкладывать фотографии детей, раз лица все равно невидно (потому что нарочно скрыто). "родите тогда поймете)" – коротко отреагировала Лера Кудрявцева.

Напомним, популярная телеведущая родила дочь Марию своему молодому мужу, хоккеисту Игорю Макарову, в августе 2018 года. Лера Кудрявцева старательно скрывала свое интересное положение и никак не комментировала слухи о беременности, которые активно муссировались в СМИ. Лишь после рождения ребенка она объявила радостную новость, опубликовав из роддома фотографию, на которой запечатлела пяточку своей девочки.