"Одни огурцы": стало известно о строгой диете Пугачевой
Алла Пугачева периодически садиться на жесткую диету и ест чуть ли не одни огурцы. Об этом в эфире программы "Секрет на миллион" рассказала актриса Юлия Проскурякова, которая познакомилась с Аллой Пугачевой в 2010 году, на юбилее Игоря Николаева.
После того, как певица стала почетным гостем на свадьбе своего коллеги-композитора, артисты начали дружить семьями. Юлия восхитилась силой волей Примадонны. По ее словам, Пугачева может приготовить все, что угодно, но при этом ничего не есть сама.
К примеру, когда молодая жена Николаева была беременна, Примадонна, бывало, старалась накормить ее самыми вкусными блюдами, вспоминает Проскурякова. По ее словам, приготовить Алла Пугачева может и омлет, и любимую шурпу, с удовольствием жарит шашлыки.
"У нее такая сила воли! Она почти ничего не ест, разве что огурцы. Ей даже говорили: "Алла Борисовна, надо что-то поесть". Отвечает: "Мне нельзя", – рассказала актриса.
Но самым хозяйственным в семье Примадонны, по мнению Юлии, является Максим Галкин. Пародист может сделать буквально все: от смены перегоревшей лампочки до серьезных ремонтных работ в замке в деревне Грязь.
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