"Одни огурцы": стало известно о строгой диете Пугачевой

О жестких ограничениях в питании Аллы Пугачевой журналистам рассказала ее знакомая актриса Юлия Проскурякова. По словам последней, у Примадонны огромная сила воли.

Алла Пугачева периодически садиться на жесткую диету и ест чуть ли не одни огурцы. Об этом в эфире программы "Секрет на миллион" рассказала актриса Юлия Проскурякова, которая познакомилась с Аллой Пугачевой в 2010 году, на юбилее Игоря Николаева.

После того, как певица стала почетным гостем на свадьбе своего коллеги-композитора, артисты начали дружить семьями. Юлия восхитилась силой волей Примадонны. По ее словам, Пугачева может приготовить все, что угодно, но при этом ничего не есть сама.

К примеру, когда молодая жена Николаева была беременна, Примадонна, бывало, старалась накормить ее самыми вкусными блюдами, вспоминает Проскурякова. По ее словам, приготовить Алла Пугачева может и омлет, и любимую шурпу, с удовольствием жарит шашлыки.



"У нее такая сила воли! Она почти ничего не ест, разве что огурцы. Ей даже говорили: "Алла Борисовна, надо что-то поесть". Отвечает: "Мне нельзя", – рассказала актриса.



Но самым хозяйственным в семье Примадонны, по мнению Юлии, является Максим Галкин. Пародист может сделать буквально все: от смены перегоревшей лампочки до серьезных ремонтных работ в замке в деревне Грязь.

Поклонники ждут большого сольного концерта Примадонны, который она даст в Кремле в честь своего 70-летия. Как ранее стало известно, день рождения певица отметит целых три раза. Отпразднует дома с родными, примет поздравления от поклонников на своем выступлении, а затем с многочисленными друзьями отправится в элитный ресторан на Рублевке, где уже забронированы места для 150 гостей. Эта вечеринка обойдется примерно в миллион рублей.