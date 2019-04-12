Вскрылась стоимость банкета юбилярши Пугачевой
Друзья Примадонны уже арендовали ресторан на Рублевке. Торжество в честь праздника Аллы Пугачевой пройдет там 20 апреля.
"Поскольку даже большой зал не может вместить всех гостей Пугачевой, организаторам праздника пришлось договориться с нашим руководством, чтобы закрыть на целый день весь ресторан", – цитирует представителя ресторана, где состоится банкет, сайт "Комсомольская правда". Известно, что к Алле Пугачевой должны прийти 150 гостей.
Со слов сотрудников ресторана, банкет обойдется ее друзьям в миллион рублей. Дело в том, что средний чек в заведении – пять тысяч рублей, к тому же, ресторан будет закрыт весь день.
Сам день рождения 15 апреля Алла Пугачева встретит дома в семейном кругу. А затем отправится на репетицию авторского сольника, который отгремит на сцене Кремлевского дворца 17 апреля.
О песенных новинках певица попросила авторов пока не рассказывать. Однако уже есть информация, что в программе будут звучать в первую очередь новые песни.
Как писали "Дни.ру", все билеты на концерт Аллы Пугачевой были раскуплены еще в первый день продаж. Хотя частью из них завладели перекупщики, которые продают приглашения за бешеные деньги – от 200 до 400 тысяч рублей за билет.
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