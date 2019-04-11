Актриса Архарова предстала с большим животом после странного исчезновения мужа

Екатерина Архарова, предположительно, ждет первенца. К такому выводу пришли наблюдательные репортеры, увидев актрису на премьере с округлившимся животом.

В Москве состоялся премьерный показ комедии "Миллиард", главную роль в котором сыграл Владимир Машков. Посмотреть картину пришло множество знаменитостей: Эммануил Виторган с супругой Ириной, актриса Алена Бабенко, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев, телеведущая Марианна Максимовская, "золотой голос России" Николай Басков и другие.

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Особое внимание представителей СМИ привлекла актриса Екатерина Архарова. Под руку с мужем, бизнесменом Артемом Илясовым, она прошествовала по красной дорожке и остановилась попозировать фотографам. От их острого взгляда не ускользнуло то обстоятельство, что Екатерина, представшая в черных брюках и свободной золотистой кофточке, поправилась. Особо наблюдательные репортеры разглядели у нее большой живот.

Немедленно поползли слухи о беременности Екатерины Архаровой. Если это правда, то для нее это будет первый ребенок. Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram в последнее время актриса предпочитает публиковать фотографии, на которых изображена по грудь или совсем крупным планом.

Напомним, что зимой в семье Екатерины Архаровой и Артема Илясова случилось странное происшествие. В конце января актриса объявила в соцсети об исчезновении мужа. По ее словам, Артем ненадолго вышел из московского кафе и не вернулся. Его мобильный с того момента был отключен. Илясов не приходил ни домой, ни на работу. Артистка подала заявление в полицию.

Спустя несколько дней мужчина нашелся. По словам мужа Екатерины Архаровой, все это время он находился за городом с товарищами. Однако многим пользователям Сети, судя по комментариям, эти объяснения показались странными.

Пара оформила отношения летом 2018 года. Отметим, что в 2014-2015 годах Екатерина Архарова была замужем за актером Маратом Башаровым. Однако брак распался после того, как актер в нетрезвом состоянии сильно избил супругу.