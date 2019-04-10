Как живет 94-летний диктор Виктор Балашов

Советскому диктору Виктору Балашову в этом году исполнится 95 лет. Но он в здравом уме, твердой памяти и все с таким же бархатным голосом, от которого мурашки по коже. С легендой отечественного телевидения встретился корреспондент "Дни.ру".

Виктор Иванович стоял у истоков советского телевидения – приняли его туда без конкурса в 1947 году, и проработал он до 1996-го. Именно Балашов сообщил гражданам СССР о полете Юрия Гагарина в космос. А в 1975 году вместо заболевшего генерального секретаря Леонида Брежнева напутствовал космонавтов советско-американской станции "Союз Аполлон". Он вел информационную программу страны "Время", "Клуб фронтовых друзей" и многие другие популярные передачи.

Поэтому логично, что фронтовик Балашов вошел в состав попечительского совета канала "Победа", который появился в телесемействе Первого канала. Его генеральный директор Константин Эрнст пригласил Балашова на торжественный запуск вещания и очень бережно помог легендарному диктору подняться на сцену – здоровье, увы, немного подводит Виктора Ивановича...

Хотя чувство юмора ему не изменяет. "Тут перед началом церемонии мой друг Игорь Кириллов спросил: "Что это ты на меня так смотришь? – смеется Балашов. – А я ему в ответ: "Укусить хочу!" Просто я всегда живу по принципу, что в жизни обязательно должно быть место улыбке, смеху, а не только слезам".

"Я не из тех людей, которые любят хвастаться, говорить о себе, надевать ордена, рвать на голове волосы, что-то доказывая, – улыбается Виктор Балашов. – Не это важно в жизни, не за этим надо гнаться".

Виктор Иванович в 1942 году добровольцем ушел на фронт, но рассказывать о том, как сражался на Волховском и Ленинградском фронтах, как был тяжело ранен, не любит. "Давайте лучше о хорошем, – говорит он. – Например, о победе. Я помню, например, как после объявления о полной и безоговорочной капитуляции Германии народ толпами валил на площадь 50-летия Октября (ныне – Манежная. – Прим. ред.). А напротив Кремля тогда было посольство США. Американцы выкатили бочонок с водкой и угощали всех русских. Этот эпизод врезался мне в память на всю жизнь".