Кудрявцева назвала разозлившуюся Пугачеву фурией

Новый выпуск ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" посвящен юбилею Аллы Пугачевой. О Примадонне рассказали близкие люди.

15 апреля Алла Пугачева отметит круглую дату. Примадонне отечественной сцены исполнится 70 лет. В честь такого события запланирован грандиозный концерт. Говорят, певица ставит настоящий спектакль, чтобы порадовать близких и многочисленных поклонников. Впрочем, даже окружение точно не знает, что это будет за представление.

"Алла все держит в страшном секрете. Мы ее особо и не спрашиваем, поскольку все хотим насладиться сюрпризом, который она нам готовит. Поэтому мы ничего не знаем, мы в ожидании чуда, как и все", – рассказал Филипп Киркоров сайту "Комсомольская правда".

А вот телевизионщики подготовились к юбилею Аллы Пугачевой заранее. Так, 13 и 14 апреля на Первом канале будут отданы последней народной артистке Советского Союза. Рейтинги ожидаются сумасшедшие – почти такие же, как у новогоднего обращения президента страны. А на НТВ покажут новый выпуск шоу "Секрет на миллион", в котором отметятся близкие люди Примадонны.

Об Алле Пугачевой расскажут ее первый муж Миколас Орбакас, отец Кристины Орбакайте, экс-сватья Елена Преснякова, бывший любовник Сергей Челобанов, а также певицы Маша Распутина и Юлия Проскурякова. Супруг последней, автор-песенник Игорь Николаев, написал множество хитов Алле Пугачевой.

"Хоть раз ты видела ее рассерженной?" – спросила у Юлии Проскуряковой ведущая Лера Кудрявцева. "Лучше не видеть", – со смехом ответила та. "Фурия?" – не отступала блондинка. "Мне кажется, просто достаточно одного взгляда", – сказала супруга Игоря Николаева.