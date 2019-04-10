"Не царское это дело": звезды зря ждали появления юбилярши Пугачевой
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, последняя народная артистка Советского Союза все правильно сделала. Алла Пугачева должна быть сконцентрировала на собственном сольном выступлении в Кремле.
"Не царское это дело ходить по концертам, которые тебе посвящают. Спели именитые поклонники творчества Аллы Борисовны, ее коллеги по цеху, вот и молодцы. Ждали ее до последнего? Ну что же, зря ждали. Теперь пойдут на ее концерт 17 апреля в Кремль, если их конечно всех туда пригласили. Примадонна нашей эстрады полностью оправдала свой статус не соизволив снизойти. Да и в принципе у нее же репетиции, не до этого ей. Неделя до концерта. А он превыше всего. Не время растрачиваться на всякие мелочи", – рассудил Вадим Манукян.
Напомним, вчера, 8 апреля, в самые имениты артисты исполнили главные хиты Аллы Пугачевой в "Крокус Сити Холле". Молодой супруг Максим Галкин зажигательно исполнил нетленку "Арлекино". Бывший муж Филипп Киркоров под аккомпанемент маэстро Игоря Николаева представил лиричную песню "Народная артистка".
Алла Пугачева на мероприятии так и не появилась. Хотя, поговаривают, что ее очень ждали. По официальной версии, присутствие Примадонны изначально не было запланировано. Якобы Алла Борисовна очень устает, готовясь к сольнику.
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