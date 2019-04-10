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Шоу-бизнес

"Не царское это дело": звезды зря ждали появления юбилярши Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Главной звезде отечественной эстрады посвятили большой концерт. В честь 70-летнего юбилея Примадонны звезды шоу-бизнеса подготовили программу "Подарок для Аллы". Меж тем Алла Пугачева посмотреть на старания друзей не приехала.
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По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, последняя народная артистка Советского Союза все правильно сделала. Алла Пугачева должна быть сконцентрировала на собственном сольном выступлении в Кремле.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Не царское это дело ходить по концертам, которые тебе посвящают. Спели именитые поклонники творчества Аллы Борисовны, ее коллеги по цеху, вот и молодцы. Ждали ее до последнего? Ну что же, зря ждали. Теперь пойдут на ее концерт 17 апреля в Кремль, если их конечно всех туда пригласили. Примадонна нашей эстрады полностью оправдала свой статус не соизволив снизойти. Да и в принципе у нее же репетиции, не до этого ей. Неделя до концерта. А он превыше всего. Не время растрачиваться на всякие мелочи", – рассудил Вадим Манукян.

Напомним, вчера, 8 апреля, в самые имениты артисты исполнили главные хиты Аллы Пугачевой в "Крокус Сити Холле". Молодой супруг Максим Галкин зажигательно исполнил нетленку "Арлекино". Бывший муж Филипп Киркоров под аккомпанемент маэстро Игоря Николаева представил лиричную песню "Народная артистка".

 Алла Пугачева на мероприятии так и не появилась. Хотя, поговаривают, что ее очень ждали. По официальной версии, присутствие Примадонны изначально не было запланировано. Якобы Алла Борисовна очень устает, готовясь к сольнику. 

Автор: Руслана Алексеева10 апреля 2019, 07:04

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