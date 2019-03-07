Хозяйка публичного дома: Волочкова осваивается в новой роли

Анастасия Волочкова присоединилась к съемкам фильма "Брат-3: Младший". Артистка станет владелицей салона интим-услуг.

Волочкова согласилась на предложение шоумена Станислава Барецкого, который планирует сделать продолжение известных картин Алексея Балабанова. Правда, прежде чем согласится, балерина выдвинула условие: чтобы на экране она "выглядела красиво".

"Я пообещал ей, хоть и заверил, что она и так самая красивая женщина, самая уважаемая среди женщин, соответственно, она будет в этой роли самой красивой и уважаемой", – сообщил шоумен.

Барецкий признался, что на предназначенную Волочковой роль актрису найти было сложно. Анастасия сыграет владелицу публичного дома, поэтому согласие балерины его очень обрадовало.

Отметим, что в картине также будет задействован закадычный друг танцовщицы – Никита Джигурда. Громогласный актер сыграет киллера, "отстреливающего знаменитостей".

Также в фильме появятся Кирилл Руки-Базуки Терешин, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Вячеслав Дацик, который недавно вышел из тюрьмы, и Ольга Бузова. Поющая телеведущая должна исполнить песню и сыграть саму себя.

Отметим, что продюсер оригинальной дилогии Сергей Сельянов и Сергей Бодров – старший от съемок Барецкого, мягко говоря, не в восторге. Они не намерены сотрудничать с авторами новой картины. Об этом сообщает Rg.ru со ссылкой на РИА Новости.