Варнава без трусов сжалилась над Фадеевым

Екатерина Варнава пожертвовала нижним бельем ради Максима Фадеева. Артистка не смогла обидеть продюсера.

Екатерина Варнава участвовала в шоу Comment Out, которое выходит на YouTube–канале "Чикен Карри". Актрисе досталось задание, которое обязывало оставить комментарий под последней публикацией в Instagram чемпиона по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко.

Проблема заключалась в том, что сообщение, которое надлежало написать, прямо оскорбляло Максима Фадеева. "Будешь скидываться Максу Фадееву на абонемент в спортзал? #жирныйнамек", – именно это должна была опубликовать артистка.

Проигнорировав предложенное задание, Екатерина могла лишиться нижнего белья: ее соперник, известный хореограф Мигель, по условиям шоу мог срезать трусики с Варнавы. Но выяснилось, что исполнить наказание невозможно.

"А если нет трусов, что тогда? Ну правда, без трусов я сегодня. Ну бывает же такое. Я не знала, что надо трусы надевать на эту программу. Я могу себе это позволить, потому что я артистка", – заявила Екатерина.

Варнава долго раздумывала над заданием. Она отметила, что во всем этом ее смущает оскорбительный хештег "жирный намек", ей жалко продюсера, который борется с лишними килограммами, и она не хотела бы оскорбить его.

Ведущий программы Владимир Маркони намекнул, что шутить с Фадеевым очень опасно. Влиятельный продюсер может закрыть это шоу. В итоге участники сошлись на том, что Екатерина снимает бюстгальтер и отдает его на растерзание Мигелю.