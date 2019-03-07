"Как девочка": 50-летняя певица Валерия привела в восторг новым образом
Исполнительница выбрала для фотосессии джинсовую мини-юбку, белый топ, а также ботфорты и куртку-косуху бордового цвета. Валерия рассказала, как относится к Международному женскому дню.
"Как вообще вы относитесь к гендерным праздникам? Для меня почему – то День 8-го марта — мамин праздник, так с детства зафиксировалось в сознании", – поделилась артистка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Пользователи соцсети одарили певицу комплиментами, отметив, что она восхитительно и молодо выглядит.
"Валерия Вы, как девочка, ну, кто скажет, что Вы мама взрослых детей?", "Лера!! Какая Вы классная!", "Прям девочка вообще. Вечно молодая и красивая", "Валерия, как приятно на вас смотреть, всегда на позитиве, красивая, миниатюрная, в хорошей физической форме. Вы молодчина!", "Роскошь + изящество, кто же это? Валерия!!!" – выразили свой восторг подписчики.
Певица Валерия – большая поклонница спорта и здорового питания. Поэтому в свои годы может похвастаться прекрасной фигурой.
Однако справедливости ради стоит отметить, что снимки певицы Валерии собирают не только восхищенные комментарии. Некоторые образы звезды фолловерам приходятся не по душе.
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