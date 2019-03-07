"Не наш": Апина сделала скандальное заявление о Крыме

Знаменитая российская исполнительница рассказала, как на самом деле относится к крымскому вопросу. Неожиданное заявление Алена Апина сделала во время разговора с журналисткой Жанной Немцовой.

В недавнем интервью певица призналась, что так и не смогла сформулировать свое отношение к присоединению Крыма к России. Звезда надеется, что в конце концов участники конфликта смогут решить этот вопрос мирно.

"С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, – конечно, он не наш. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы это все решили как-то полюбовно", – поделилась она. Исполнительница отметила, что не обладает достаточным количеством знаний, чтобы обсуждать эту тему.

Как утверждает звезда, она попала в базу данных сайта "Миротворец" и теперь не может посетить Украину. "Теперь на Украину я невъездная, потому что я пела в Архангельске, где за мной на сцене было написано "КрымНаш", – передает слова артистки "ТВ Центр". Она добавила, что не знала о такой надписи во время выступления.

Ранее в разговоре с журналистом телеканала "Дождь" Алена Апина заявила, что несколько раз видела лидера России в эротических снах. По словам певицы, каждый раз Владимир Путин появлялся перед ней в "смелых образах". Когда репортер поинтересовался, почему ее так привлекает президент, звезда ответила, что он – главнй мужчина страны.