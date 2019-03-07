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"Мой животик вылезает": Подольская откровенно о второй беременности

Фото: www.globallookpress.com
В Сети упорно муссируются слухи о том, что Наталья Подольская ждет второго ребенка. Якобы поводом для разговоров стали фото, на которых популярная певица демонстрирует округлившийся живот. Артистка прокомментировала эти данные.
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают сына, которому летом исполнится четыре года. Супруги прошли много испытаний, прежде чем стать родителями. Оба не скрывали, что рождение малыша – долгожданное счастье, которое они буквально выстрадали.

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С тех пор, как Тема появился на свет, в СМИ с завидной регулярностью стала появляться информация о второй беременности Натальи. Стоило певице сняться в неудачном ракурсе, как немедленно возникали слухи об интересном положении.

Вот и теперь Сеть пестрит сообщениями о том, что Подольская ждет второго ребенка. Поводом стали фото певицы, на которых, по мнению особо наблюдательных фанатов, она демонстрирует измененную беременностью фигуру. Артистку и ее мужа уже начали поздравлять.

Певица отреагировала на шумиху. Она опубликовала в Instagram свою фотографию и разъяснила ситуацию. "Итак! Мои дорогие! Сейчас , очень извиняясь , подошла ко мне Няня Темы и спросила– это правда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)?? Вы беременны??? И тут я пошла в интернет и все поняла😳. Друзья! Пока я не беременна или ничего об этом еще не знаю ( ведь все может быть☺️) . Мы с Володей очень хотим второго ребеночка. Но приписывать беременность пока рано", – сообщила Наталья Подольская.

Звезда предположила, почему пошли такие слухи. "Я очень худая, поэтому стоит мне съесть лишнего , как мой животик вылезает ....😡и становится самой выделяющейся частью моего тела 🙈. Короче говоря , хотела поставить точки над i!" – заключила Наталья Подольская.

Автор: Наталья Аряева7 марта 2019, 08:42
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