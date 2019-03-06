Муж Ксении Алферовой исчез с чужими деньгами

Супруг актрисы Ксении Алферовой Егор Бероев недавно получил повестку в суд. Экс-приятель пытается забрать у артиста свои средства.

Бизнесмен Мират Джамбулатов познакомился с Бероевым на одном из благотворительных мероприятий фонда "Я есть", который, к слову, основан артистом и его супругой Ксенией Алферовой. Предприниматель финансово помогал организации.

Когда Бероеву потребовались средства на постановку в России модного зарубежного спектакля, он обратился к состоятельному другу. Джамбулатов дал артисту в долг миллион рублей.

По словам адвоката бизнесмена Ирины Подобновой, за прошлый год семья Бороева перечислила на счет ее подзащитного всего 200 тысяч рублей, после чего артист исчез – перестал выходить на связь. Не дождавшись своих денег Джамбулатов обратился с иском в Пресненский районный суд города Москвы. В скором времени состоится первое заседание.

"Мы готовы были урегулировать вопрос мирным путем. В последний раз пытались выйти на контакт в январе, однако безуспешно. В итоге 18 февраля подали заявление", – пояснил юрист.

Отметим, что Бероев не отдает долг не из-за проблем с финансами. Актер плодотворно трудится, за что, скорее всего, получает гонорары. Сам Егор, как и его жена, ситуацию не комментируют. Об этом сообщает StarHit.