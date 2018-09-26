Ксения Алферова стала мамой для юноши с синдромом Дауна
Ксения и Егор решились стать опекунами Влада Саноцкого, юноши с синдромом Дауна. Молодой человек недавно лишился матери, поэтому его ожидала незавидная участь: поселиться в психоневрологическом интернате и чахнуть там до конца дней.
Теперь благодаря Алферовой, Бероеву и фонду "Я есть" Влад обрел новую семью. "Знакомьтесь! Влад Саноцкий! Пополнение в нашем семействе. Мы с Ксенией стали опекунами этого потрясающего талантливого парня. Так что теперь, если будете приглашать нас куда-нибудь, приглашайте и Влада вместе с нами!" – объявил Егор в своем микроблоге.
Сейчас актеры помогают Саноцкому наладить собственный быт. У юноши есть квартира, где с подачи Алферовой и Бероева недавно сделали ремонт. Ксения и Влад вместе выбирали мебель и бытовую технику, знаменитость очень старалась сделать дом юноши максимально комфортным для проживания.
"Он теперь будет жить самостоятельно. Помогать осваивать эту непростую науку ему будет тьютер: научит готовить еду, покупать продукты в магазине и многое другое, мама очень Влада любила, поэтому все за своего драгоценного сына делала сама! Так что теперь самостоятельная жизнь начинается!" – рассказала Алферова своим подписчикам в Instagram.
Также артистка ходит вместе с приемным сыном по магазинам. Звезда подобрала юноше новый осенний гардероб. Саноцкий был очень доволен покупками.
Напомним, что Бероев и Алферова стали мужем и женой почти 17 лет назад. В 2007 году у них родилась дочь Евдокия. Знаменитости стараются не показывать наследницу поклонникам, по их мнению, излишнее внимание для девочки может быть вредно.
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