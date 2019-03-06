Собчак с Богомоловым сняли за границей
По всей видимости, Ксения Собчак и Константин Богомолов решили, что романтические отношения получится скрывать, если встречаться в другой стране. Телеведущая и режиссер предположили, что так меньше шансов оказаться узнанными соотечественниками, но не тут-то было.
Репортеры Super.ru раздобыли кадры, на которых Ксения и Константин катят тележку в аэропорту Праги. Эксперты издания выяснили, что гламурная ведущая и режиссер купили абсент в duty free. По их информации, ни у Собчак, ни у Богомолова не было запланировано никаких дел.
Бизнес-классом пара прилетела в Санкт-Петербург. Здесь телеведущую ждал модный показ ее подруги, дизайнера Ульяны Сергеенко. А ранее парочку сняли в Пулково, где блондинка пыталась слиться с толпой: на ней были неприметные свитер и джинсы, пальто и ботинки. Образ завершали очки и убранные в пучок волосы.
Журналисты опубликовали и видео, смонтированное из фотографий, которое разбавили изображениями супруга Ксении Собчак, актера Максима Виторгана. Он находится в столице, где занимается постановкой нового спектакля. Знал ли артист о путешествии Ксении за границу в компании Константина, неизвестно.
О том, что семейная жизнь Ксении Собчак и Максима Виторгана дала трещину, заговорили еще в конце 2018 года. Якобы гламурная ведущая увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Отметим, что пока никто из участников любовного треугольника не прокомментировал эту информацию.
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