Собчак с Богомоловым сняли за границей

Репортеры раздобыли фотографии Ксении Собчак и Константина Богомолова. Пару приметили в чешском аэропорту.

По всей видимости, Ксения Собчак и Константин Богомолов решили, что романтические отношения получится скрывать, если встречаться в другой стране. Телеведущая и режиссер предположили, что так меньше шансов оказаться узнанными соотечественниками, но не тут-то было.

Репортеры Super.ru раздобыли кадры, на которых Ксения и Константин катят тележку в аэропорту Праги. Эксперты издания выяснили, что гламурная ведущая и режиссер купили абсент в duty free. По их информации, ни у Собчак, ни у Богомолова не было запланировано никаких дел.

Бизнес-классом пара прилетела в Санкт-Петербург. Здесь телеведущую ждал модный показ ее подруги, дизайнера Ульяны Сергеенко. А ранее парочку сняли в Пулково, где блондинка пыталась слиться с толпой: на ней были неприметные свитер и джинсы, пальто и ботинки. Образ завершали очки и убранные в пучок волосы.

Журналисты опубликовали и видео, смонтированное из фотографий, которое разбавили изображениями супруга Ксении Собчак, актера Максима Виторгана. Он находится в столице, где занимается постановкой нового спектакля. Знал ли артист о путешествии Ксении за границу в компании Константина, неизвестно.

О том, что семейная жизнь Ксении Собчак и Максима Виторгана дала трещину, заговорили еще в конце 2018 года. Якобы гламурная ведущая увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Отметим, что пока никто из участников любовного треугольника не прокомментировал эту информацию.