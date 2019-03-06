Ковальчук поставила крест на стройной фигуре

Известная телеведущая рассказала поклонникам, как она отметила Масленицу. Юлия Ковальчук призналась: пришлось пожертвовать фигурой ради того, чтобы попробовать вкусные блины на праздничной неделе.



Два дня назад звезда разместила в своем микроблоге в Instagram фотографию, на которой она сидит за столом, а перед ней стоит большая тарелка с блинами. В подписи к посту певица отметила, что любит готовить блины, но самые вкусные печет ее мать. Юлия добавила, что после пары сытных блинов все же придется вспомнить о фигуре и отправиться в спортзал.

"Блинчики я готовлю часто и, мне кажется, неплохо, но вот мамины пухлые дрожжевые блины несравнимы ни с чем! Съем два или три и побегу растрясать. С Масленицей!" – написала Ковальчук.

Пользователи уверены, что звезда замечательно выглядит и вполне может позволить себе такой калорийный продукт. "Ешьте с аппетитом и не думайте о фигуре! Главное, что испекла их мама", "Не надо ничего растрясать!", "Юля, приятного аппетита. С Масленицей всю вашу семью!", "Просто ешьте с удовольствием и наслаждайтесь!" – ответили комментаторы.

Ранее в беседе с журналистами телеведущая заявила, что поддерживать фигуру ей помогают регулярные занятия спортом. Во время беременности Юлия Ковальчук тоже не ленилась: она занималась йогой и плавала в бассейне, пишет издание "7Дней".