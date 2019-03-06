"Занимайся собой сама": Алибасов дерзко ответил Милявской

Лолита Милявская призналась, что пережила период, когда не могла найти себя. Певица понадеялась на помощь Бари Алибасова и Юрия Айзеншписа, но получила отказ.

В начале 2000-х годов после распада группы "Кабаре-дуэт "Академия" Лолита Милявская испытывала творческий кризис. В попытках найти себя артистка хваталась за все подряд. "Я вела передачи, которые не были моими. Постоянно пробовала что-то новое, пыталась понравиться зрителю, но потом поняла: это негативно сказывается на карьере", – рассказал Лолита в передаче "Наши люди".

Артистка призналась, что мечтала поработать вместе с такими именитыми продюсерами, как Юрий Айзеншпис и Бари Алибасов, однако оба ей отказали. "Занимайся собой сама", – заявил Алибасов.

Сейчас Лолита только рада такому повороту событий. "Я благодарна им за это, иначе мне бы пришлось делить с ними деньги", – пояснила Милявская. Артистка уже не нуждается в покровителях и средствах. В ноябре 2018 года она отметила 55-летие – может позволить себе отдохнуть, когда угодно, и даже уйти на пенсию.

Однако Лолита Милявская любит сцену и не представляет свою жизнь без работы. Что касается возраста, к нему она серьезно не относится. Певица заверила, что не чувствует себя пенсионеркой. "Я постоянно нахожусь в движении, все время чем-то занята. Порой кажется, что муж старше меня, а не наоборот. Все дело в энергетике", – уточнила Лолита Милявская.