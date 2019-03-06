Собчак и Богомолова благословили на союз

Лера Фрост уверена, что в любом конфликте виноваты обе стороны. Будь Максим Виторган идеальным мужем, теледива даже не посмотрела бы на другого.

"От хороших мужчин женщины не уходят. Я сама с этим неоднократно сталкивалась и всегда уходила первой. Если бы все было хорошо, отношения не треснули бы по швам", – заметила Фрост в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Экс-участница телестройки не осуждает ведущую за желание окунуться в новые отношения, еще не оформив развод. По мнению Леры, Ксении позволено все. Модель буквально благословила ее на союз с режиссером Константином Богомоловым.

"Что касается слухов о связи Собчак и Богомолова, скажу так: Ксения Анатольевна может себе позволить делать все, что хочет, спать и встречаться, с кем хочет. Статус позволяет. Да и вообще красивые и умные женщины редко остаются одни, поэтому слухов вокруг них всегда целая уйма", – рассудила Фрост.

Напомним, что скандал в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана будоражит умы обывателей уже несколько месяцев. Народная молва приписывает теледиве связь с Константином Богомоловым. Слухи о неверности жены дошли и до Виторгана. Предполагаемый любовник Собчак был бит актером – он отделался сломанным носом.