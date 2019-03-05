Собчак и Волочкову допросят из-за кровавого убийства

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
партнеры
Вторник 5 марта
Лента новостей
21:47
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини
21:14
Мужчину случайно вылечили от ВИЧ
20:32
Крупный астероид пролетел рядом с Землей
20:28
Под Нижним Новгородом слесарь покалечился на рабочем месте
20:16
Ижевчанин случайно убил обидчика в драке
19:43
В Казани при ДТП пострадали пожилая женщина и ребенок
19:20
В Екатеринбурге женщина на иномарке переехала пенсионерку
19:05
83-летняя жительница Тюмени выжила после падения из окна
19:00
В Омске у детского сада сбили ребенка
18:26
Под Ростовом легковушка залетела под КамАЗ
18:20
Подробности инцидента с лифтом в клинике на Рублевке
18:04
Слабак и мямля: Порошенко публично смешали с грязью
17:43
Загадочные НЛО над Германией привели в ужас (видео)
16:59
В клинике на Рублевке сорвался лифт с людьми
16:55
Стрелявших у Крымского моста украинцев поставили на колени
16:29
Андрей Данилко раскрыл грязную семейную тайну
16:21
"У нас даже свадьбы не было!": известная актриса предъявила Корчевникову подвенечные наряды
16:17
Смерть от рака: Джигурда рассекретил любовника Волочковой
16:04
Распутина пустила домой мужа после ссоры
16:03
Скабеева пошла по стопам отравленных Скрипалей
15:30
Правильные подарки для нее от Oral-B
15:22
Обнародован сценарий возвращения Крыма Украине
15:17
Постаревшая дочь Маликова удивила странным нарядом
15:10
"Беременная" от Киркорова инсценировала свою смерть
15:05
Жизнь малолетней дочки Кравец превратилась в ад после насилия в туалете
15:00
В Москву привезли лучших собак со всего мира
14:56
Раскрыта неожиданная польза ожирения
14:51
"Нечем лечиться": популярные лекарства изъяли из российских аптек
14:40
Итальянские депутаты выступили за возвращение России в ПАСЕ
14:26
Неудачник Лукашенко снова шантажирует Путина
14:23
Лазарев и Корчевников борются с наркозависимостью
14:22
Милявская похвасталась постройневшей фигурой
14:19
"По шпаргалке Путина": Трампа предали анафеме на родине
14:15
"Я больше не могу": ведущая Зейналова пришла попрощаться
14:06
Есть пострадавшие: в Башкирии пьяный водитель протаранил машину ДПС
13:56
Что нельзя дарить женщинам на 8 марта
13:52
Под Москвой двое мужчин устроили наркопритон
13:47
"Почему именно Гуф?": замужнюю Водонаеву уличили в новом романе
13:41
Британская Telegraph опубликовала псевдорасследование о ЧВК Вагнера
13:41
На грани выживания: дочь и внучка лидера "Кар-Мэн" прозябают в нищете
13:39
МКБ занял первое место среди российских банков в рейтинге Forbes
13:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 марта 2019 года
13:34
Объявлено о ракетном ударе Украины по Крыму
13:23
Законопроект о цифровых правах прошел второе чтение в Думе
13:18
Люди всполошились от предложения плюнуть в лицо Задорнову
13:16
Разъяренная экс-супруга отрубила Деппу палец
13:14
"Поставили в сауне шеренгой и отобрали": Ревва шокировал признанием о попадании Галкина на экран
12:54
Алкоголику Порошенко вынесли жуткий вердикт
12:35
"Один шаг до анорексии": иссохшая Бузова ужаснула народ
12:25
Медведев начал рыть могилу для Порошенко
12:18
Болен?: исхудавший Бондарчук напугал своим видом
12:15
Смерть добила загнанного в угол Пельша
12:09
Главные ТВ-премьеры весны
12:02
"Я заморозила": Арбенина высказалась о рождении третьего ребенка
12:02
"Танцующая матка" Малышевой восхитила Милонова
11:57
В аэропорту Петербурга произошло ЧП
11:49
Депутаты почтили память Жореса Алферова минутой молчания
11:34
Как выбрать цветы к 8 марта
11:32
"Становится противно": Буланова объяснила радикальное решение Лорак
11:31
Хоккеисты "Рязани" завершили сезон массовой дракой (видео)
11:29
Беременная звезда Голливуда экстренно госпитализирована
11:14
Паникующему из-за провала Порошенко поставили страшный диагноз
11:04
"Круче Пугачевой": россияне дерутся за билеты на концерт Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя
11:00
В Казани загорелся огромный склад
11:00
Дана Борисова отправила дочь жить на помойку
10:56
Дума рассмотрит законопроект о повышении пенсий в марте
10:37
"Аж подпрыгнул": принц Гарри потерял лицо во время встречи с ребенком
10:15
Названа причина самоубийства солиста The Prodigy
10:10
Взятый под колпак спецслужбами Зеленский закатил истерику
10:01
"Дело в попе": жена Погребняка ответила на злобную критику
10:00
Песков в реанимации после сложной операции
09:58
Обленившуюся Миддлтон и лживую Маркл взяли под защиту
09:36
"Маленький, теплый комочек": многодетная Кожевникова показала своего малыша
09:08
Преемницу Меркель затравили за шутку о туалетах
08:34
Страдающая слабоумием пенсионерка потерялась и замерзла насмерть
08:19
Отец раскрыл врожденную болезнь Децла
08:13
Лорак взбесила украинцев цветущим видом
08:10
Начала гнить нога: Кокорину сожгли кожу в СИЗО
07:54
Неуравновешенную звезду "Дома-2" гонят с проекта (видео)
07:15
Спутавшийся с американцами Лукашенко предал Путина
05:10
Новую любовь вдовы Децла ожидает скорый конец
03:17
На распоясавшегося Шнурова нашли управу
01:09
Самбурская готовится к рождению ребенка
23:15
"Ничего я ей дарить не буду!": Буйнов высказался о юбилярше Пугачевой
22:04
В Британии готовят похороны Скрипалей
21:55
Депутаты Госдумы простились с Жоресом Алферовым
21:49
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" спасалась от жаждущей крови толпы
21:32
Тяжелобольной Влад Топалов сорвал концерт
21:20
Звезда популярного сериала умерла в больнице
21:13
Как привлечь врачей и учителей на село
21:11
Володин предостерег от вмешательства в дела других стран
20:52
Госдума активно взялась за реализацию послания президента
20:47
"Прогрессирующая болезнь?": исхудавшая Началова ужаснула странным снимком
20:10
Робби Уильямс впал в депрессию после тяжелой утраты
19:52
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги
19:51
В Ижевске женщину с ребенком сбили на тротуаре
19:42
В Татарстане автоматизированный манипулятор убил рабочего
19:30
При пожаре в Нижнем Тагиле пострадал мужчина
19:26
Пожаловавшуюся на "бордовую задницу" Тодоренко заподозрили в беременности
19:17
В Тюмени машина сбила ребенка и скрылась с места ДТП
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сын" Спартака Мишулина оказался убийцей
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
"Круче Пугачевой": россияне дерутся за билеты на концерт Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя
Наглец Лукашенко поставил дерзкий ультиматум Путину
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
Волочкова сорвала интервью после обнародования ее интимного секрета
Шоу-бизнес

Собчак и Волочкову допросят из-за кровавого убийства

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com.
Телеведущую и балерину ждут в Следственном комитете. Ксения Собчак и Анастасия Волочкова могут знать об убийстве влиятельного бизнесмена.
прочитано 542 раза

Спустя 10 лет после смерти предпринимателя Шабтая Калмановича правоохранительные органы решили возобновить расследование. Для дачи показаний вызваны многие звезды отечественного шоу-бизнеса, которые так или иначе взаимодействовали с бизнесменом.

ПО ТЕМЕ

Собчак и Богомолова благословили на союз

Волочкова сорвала интервью после обнародования ее интимного секрета

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Среди тех, кто оказался в очереди на допрос оказались Ксения Собчак, Анастасия Волочкова, Влад Сташевский и Земфира. Последняя, к слову, уже побывала в кабинетах СК.

Звезда рассказала представителям власти все, что знала о Калмановиче. "К ней вопросов больше нет", – сообщила помощница Земфиры Марина Захарова. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, Шабтая Калмановича убили в 2009 году в Москве на Краснопресненской набережной. Бизнесмена застрелили прямо в машине. Помимо него в авто находился только личный водитель, который был тяжело ранен, но из последних сил попытался сделать неудачную попытку преследования убийц своего работодателя. Следственным органам тогда не удалось найти заказчика и исполнителя преступления, поэтому расследование было заморожено.

Шабтай Калманович. Фото: кадр YouTube.

Бизнесмен был очень дружен с представителями отечественной эстрады. Шабтай тесно общался также с Иосифом Кобзоном, Александром Розенбаумом и Владимиром Винокуром. С подачи Калмановича в Россию приезжали с концертами Хосе Каррерас, Лайза Минелли и Майкл Джексон.

Автор: Руслана Алексеева5 марта 2019, 21:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак понравилась изуродованная Волочкова

567

комментарии

Политика

Загнанный в угол Порошенко готовит побег из страны
Неудачник Лукашенко снова шантажирует Путина
"По шпаргалке Путина": Трампа предали анафеме на родине
Алкоголику Порошенко вынесли жуткий вердикт

Шоу-бизнес

Собчак и Волочкову допросят из-за кровавого убийства
Покончившая с нытьем Дакота жестко высказалась
Рассекречена фотосессия дочери Кудрявцевой
Тарасов и Костенко бросили дочку и отправились отдыхать

Проишествия

Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

Песков в реанимации после сложной операции

О состоянии знаменитости рассказал его представитель
Политика

Спутавшийся с американцами Лукашенко предал Путина

Батька капитулировал перед Вашингтоном
Шоу-бизнес

Жизнь малолетней дочки Кравец превратилась в ад после насилия в туалете
Шоу-бизнес

Ушлая сиделка тайно сделала фото неизлечимо больной Маргариты Тереховой

Женщина, ухаживающая за звездой много лет, выдала все ее секреты

Гороскоп

Новую любовь вдовы Децла ожидает скорый конец
Самбурская готовится к рождению ребенка
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Болен?: исхудавший Бондарчук напугал своим видом
Горячие бразильянки показали прелести на карнавале
Постаревшая на 20 лет Бузова заявилась в Кремль
Романтичная история любви девушки-бойца UFC и ее подруги

Спорт

Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини
Хоккеисты "Рязани" завершили сезон массовой дракой (видео)
Начала гнить нога: Кокорину сожгли кожу в СИЗО
Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе

Регионы

Сделано откровенное заявление об опасности Крымского моста
Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru