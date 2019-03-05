Собчак и Волочкову допросят из-за кровавого убийства
Спустя 10 лет после смерти предпринимателя Шабтая Калмановича правоохранительные органы решили возобновить расследование. Для дачи показаний вызваны многие звезды отечественного шоу-бизнеса, которые так или иначе взаимодействовали с бизнесменом.
Среди тех, кто оказался в очереди на допрос оказались Ксения Собчак, Анастасия Волочкова, Влад Сташевский и Земфира. Последняя, к слову, уже побывала в кабинетах СК.
Звезда рассказала представителям власти все, что знала о Калмановиче. "К ней вопросов больше нет", – сообщила помощница Земфиры Марина Захарова. Об этом сообщает StarHit.
Напомним, Шабтая Калмановича убили в 2009 году в Москве на Краснопресненской набережной. Бизнесмена застрелили прямо в машине. Помимо него в авто находился только личный водитель, который был тяжело ранен, но из последних сил попытался сделать неудачную попытку преследования убийц своего работодателя. Следственным органам тогда не удалось найти заказчика и исполнителя преступления, поэтому расследование было заморожено.
Бизнесмен был очень дружен с представителями отечественной эстрады. Шабтай тесно общался также с Иосифом Кобзоном, Александром Розенбаумом и Владимиром Винокуром. С подачи Калмановича в Россию приезжали с концертами Хосе Каррерас, Лайза Минелли и Майкл Джексон.
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