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Шоу-бизнес

"Беременная" от Киркорова инсценировала свою смерть

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Тело Светланы Софиевой, которая стала известна на всю страну, заявляя о беременности от Филиппа Киркорова, требуют эксгумировать. Есть мнение, что женщина жива. Главная поклонница поп-короля не так проста, как казалось ранее.
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Миллионерша Софиева инсценировала свою смерть – именно так считают многие ее знакомые. Разговоры о том, что Светлана сбежала из страны, предварительно подстроив свою кончину, появились сразу после похорон.

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Многим показалось странным, что главную поклонницу Киркорова хоронили в закрытом гробу тайком от друзей и родственников. Недоумение вызывает и место ее погребения: миллионерша обрела вечный покой не рядом с мужем, а на другом кладбище.

Есть версия, что Светлана скрывается вместе супругом Георгием Софиевым, который, по официальной версии, был убит в 2002 году. У российских правоохранительных органов есть основания полагать, что бизнесмен жив.

В 90-х Софиев долгое время являлся председателем совета директоров банка "Российский капитал" и остался должен десятки миллионов долларов как акционерам организации, так и другим партнерам. Более того, он был замешан в хищении денег мэрии Норильска, вдобавок Георгий являлся одним из основателей кровавой ОПГ – "Кингисеппской".

Пострадавшие от рук Георгия пытались силой выбить долги из бизнесмена, на Софиева охотились бандиты. По версии следствия, у банкира были все основания, чтобы скрываться в США, а после инсценировать свою смерть, предварительно оставив в офшорах два миллиона долларов. Также есть мнение, что скрыться предпринимателю помогло ФБР в обмен на сведения о теневых делах в России.

В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" журналист Олег Лурье высказался в защиту набирающей популярность версии. Он провел собственное расследование.

"Господин Софиев, вполне возможно, жив. Он понял, что его обложили со всех сторон. Надо исчезать. За ним охотились, его очень много людей хотело убить. В отношении него серьезные дела возбуждались. Помимо этого, от него еще требовали огромное количество денег – десятки миллионов долларов. Естественно, оптимальный вариант – исчезнуть. Был Софиев – нет Софиева. Вот кучка костей, распухших от воды. Грамотно сымитировали, даже денежки перевели на сингапурскую офшорную компанию. 900 тысяч был транш, потом еще один", – рассудил журналист.

По словам Лурье, после того как тело Георгия Софиева было найдено в озере недалеко от Голливуда, власти требовали проведения ДНК-экспертизы, так как опознать разложившиеся останки визуально было проблематично. Меж тем Светлана отказалась от генетической экспертизы. Каким-то образом она определила, что разбухшее от воды месиво – это ее погибший супруг.

"Все подтверждение лежит на показаниях его вдовы. Он столько в воде пробыл, там даже отпечатки толком не снять, а она сказала, что это ее муж", – отметил журналист.

Родственники Светланы версию журналиста опровергают. Ее племянница Олеся уверяет, что Софиева и ее муж мертвы. 

Автор: Руслана Алексеева5 марта 2019, 15:10

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