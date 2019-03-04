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Фадеева жестко подставили на открытии зимней Универсиады

Максим Фадеев. Фото: www.globallookpress.com
Макс Фадеев возмущен. Написанный им гимн зимней Универсиады на открытии студенческих игр исполнили не те артисты, которых подобрал сам автор.
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Организаторам церемонии открытия зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске, мероприятие понравилось. И гимн студенческих игр, по их мнению, звучал красиво и торжественно.

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Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Однако автор музыки гимна, продюсер Макс Фадеев, другого мнения. Он возмущен тем, что произведение исполнили артисты не из его команды.

"Вижу ваши вопросы, почему на открытии Всемирной зимней универсиады 2019 гимн, музыка к которому написана мной, а текст @serebro_official, исполнила не наша команда #unisong. Честно говоря, я сам в недоумении", – написал музыкант в Instagram. Все вопросы Фадеев предлагает направлять организаторам мероприятия.

Фадеев напомнил, что команду для исполнения гимна на церемонии открытия Универсиады выбирала вся страна. И эти артисты записали произведение. Продюсер опубликовал фотографии отобранных в результате голосования певцов.

Источник: Instagram

Всемирные студенческие игры проходят со 2 по 12 марта, в них принимают участие около трех тысяч спортсменов из 58 стран, напоминает Ura.ru. Что же касается приглашения других артистов для исполнения гимна, то подписчиков Фадеева этот факт не удивил. Они предположили, что организаторы решили дать дорогу молодым. Но забыли спросить, что думает по этому поводу Фадеев.

Автор: Андрей Евлампиев4 марта 2019, 18:09
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