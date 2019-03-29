"Выживут сами": Седокова о брошенных детях

Певица пришла в гости к известной телеведущей Регине Тодоренко. Анна Седокова дала откровенное интервью.

Вокалистка призналась: многие считают, что ее жизнь не сложилась. Меж тем она не чувствует себя несчастной. Анна Седокова отметила, что ее не нужно жалеть, сочувствие ее раздражает.

"Расскажите о вашей несчастной жизни, вы же три раза разведены". – Я говорю: "Я три раза была замужем". Меня все время зовут замуж, я что, отказываться должна?" – улыбнулась артистка.

Анна Седокова считает, что если кавалер порядочен, он будет настаивать на свадьбе. Артистка намекнула, что ее всегда окружают именно такие мужчины. Кому-то даже пришлось отказать.

"Кстати, я всегда так стремилась создать семью, которой у меня не было, что я все время строила ее, мне хотелось правильно. И когда в третий раз я была беременна Гектором и уже помолвлена, я не вышла замуж за человека. Потому что я поняла, что что-то не так. Я не хотела делать это третий раз", – рассказала артистка в ток-шоу "Пятница с Региной", которое выходит на YouTube.

По словам певицы, за то время, пока она воевала с экс-мужем за среднюю дочь Монику, она видела множество примеров того, как люди уничтожают своих бывших партнеров с помощью детей. Также для нее стало настоящим шоком, что мужчины не только бросают отпрысков от предыдущих браков, но и требуют от бывших возлюбленных алименты.

"Я не вижу ни одного оправдания мужчине, который не помогает и не поддерживает своего ребенка. А вот есть у мужика баба новая. Она приходит и говорит: "Не надо помогать своим детям, помогай моему. Они сами выживут". И ты такой: "Да. Ты правильно говоришь, женщина, не буду я им помогать. Выживут сами", – саркастически отметила Анна Седокова.

Напомним, певица весь прошлый год боролась за право опеки над средней дочерью Моникой. В итоге супруги пришли к мирному соглашению - ребенок живет с отцом в США. Сейчас Анна Седокова одна воспитывает старшую наследницу Алину и младшего сына Гектора.