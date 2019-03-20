Седокову затравили за вываленную наружу грудь
Артистка впечатлила пользователей соцсети откровенным кадром. Певица предстала в бикини с леопардовым принтом.
Анна Седокова позировала в купальнике, накинутой на плече кожаной куртке и темных очках. "Мы бежим с тобою будто от гепарда. Посмотри, ведь где-то рядом наша панда", – подписала фото певица.
Некоторые восхитились огромной грудью Анны Седоковой. Однако многие упрекнули звезду в том, что ей, как многодетной матери, не стоит публиковать столь откровенные фото.
"Седокова,ты что творишь... ты ж МАТЬ!!! на тебя люди смотрят" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Мужика ей надо, может угомонится)))", "Ужас", "Ну взрослая же вроде, а фотки...!??? Ну што это такое, ты ж певица а ни стриптизерша... дети у тебя подумай о них вывалила всему миру свою шмоньку и силикон", – высказались пользователи соцсети.
Отметим, Анна Седокова любит выставлять напоказ свое тело. Она не реагирует на критику хейтеров, устраивающих на нее травлю в соцсетях.
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