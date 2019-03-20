Седокову затравили за вываленную наружу грудь

Певица выложила в Instagram фото, вызвавшее противоречивые чувства у поклонников. Многие решили, что Анна Седокова переборщила с увеличением груди.

Артистка впечатлила пользователей соцсети откровенным кадром. Певица предстала в бикини с леопардовым принтом.

Анна Седокова позировала в купальнике, накинутой на плече кожаной куртке и темных очках. "Мы бежим с тобою будто от гепарда. Посмотри, ведь где-то рядом наша панда", – подписала фото певица.

Некоторые восхитились огромной грудью Анны Седоковой. Однако многие упрекнули звезду в том, что ей, как многодетной матери, не стоит публиковать столь откровенные фото.

"Седокова,ты что творишь... ты ж МАТЬ!!! на тебя люди смотрят" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Мужика ей надо, может угомонится)))", "Ужас", "Ну взрослая же вроде, а фотки...!??? Ну што это такое, ты ж певица а ни стриптизерша... дети у тебя подумай о них вывалила всему миру свою шмоньку и силикон", – высказались пользователи соцсети.

Отметим, Анна Седокова любит выставлять напоказ свое тело. Она не реагирует на критику хейтеров, устраивающих на нее травлю в соцсетях.

