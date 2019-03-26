Обнародованы новые фото Армена Джигарханяна

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, несмотря на скандальный развод, не раз утверждала, что хотела бы увидеть экс-супруга и узнать, как он. Лишь сейчас заинтересованной публике предоставилась такая возможность.

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