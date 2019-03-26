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Шоу-бизнес

Обнародованы новые фото Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, несмотря на скандальный развод, не раз утверждала, что хотела бы увидеть экс-супруга и узнать, как он. Лишь сейчас заинтересованной публике предоставилась такая возможность.
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В официальной группе в Facebook, посвященной легендарному актеру, появились новые фото Армена Джигарханяна. Их обнародовал Артур Согомонян, представляющийся другом престарелого артиста. "Многие интересуются, как себя чувствует Армен Борисович, чем занимается, как проводит время. Наш Мэтр чувствует себя хорошо, как говорит он сам: "Согласно паспортным данным". С журналистами не общается, активно занимается реабилитацией, каждый день выходит на прогулку, иногда с друзьями", – рассказал Согомонян.

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Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

На новых снимках Джигарханян запечатлен сидящим на скамеечке в кожаной черной куртке, синих джинсах, черной шапочке и модных спортивных ботинках. Приятель отметил, что после выписки из больницы артист пока не может вернуться к своим обязанностям в театре. По его словам, медики советуют завершить реабилитацию, чтобы затем, полностью восстановившись, заняться рабочим процессом.

Фото: facebook.com/groups/202129890546620/

Кстати, Артур Согомонян объявил важную новость, связанную с театром. "Наш театр учредил премию молодым актерам имени Армена Джигарханяна, Армен Борисович сам планирует просматривать все новые работы, чтобы выбирать лучших, так что скоро работы прибавится", – констатировал друг легендарного артиста.

Фото: facebook.com/groups/202129890546620/

В заключение Артур Согомонян поблагодарил поклонников за заботу о здоровье Армена Джигарханяна, поддержку и доброжелательные посты о нем. Напомним, проблемы со здоровьем у артиста начались осенью 2017 года. Тогда актер попал в больницу, откуда объявил о решении развестись с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Появилась информация, что якобы Армен Джигарханян попросту сбежал от супруги. Разразился жуткий скандал. К зиме 2017 года престарелый артист снова стал завидным холостяком.

Автор: Наталья Аряева26 марта 2019, 16:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Зачем так? Желчь прежде всего сжигает вас.Поберигите хоть себя.Гость
Ответить
Очень приятно было увидеть его в добром здравии и хорошем настроении!!!Пережил, переборол и возродился!
Гость
Ответить
Какое дело Цымбалюк до Армена Борисовича? Уже жизнь у неё давно налажена - половой партнёр есть, косит под молодуху, зубы теперь перед всеми нараспашку. Ну а что - приходится перед всеми пресмыкаться...ни разу не пианистке.
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