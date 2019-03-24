"На голую грудь": Пугачева удивила Леонтьева роскошным подарком

В эфир Первого канала вышел выпуск шоу "Сегодня вечером", посвященный 70-летию знаменитого певца. Валерий Леонтьев получил массу поздравлений и презент от Примадонны.

Прийти на передачу Алла Пугачева не смогла. Она передала свой подарок Валерию Леонтьеву через ведущего и мужа Максима Галкина.

О сюрпризе коллеге певица подумала заранее. "Озаботилась заранее, обратилась к своему дизайнеру Алишеру и попросила его для тебя сделать – ну, уже, слушай, творчество-то растет – уже не золотой, а практически бриллиантовой галстук", – заявил Галкин, преподнеся коллеге роскошный галстук. Зрители встретили подарок бурными аплодисментами.

Также юморист рассказал, что Пугачева прокомментировала свой презент. Она сказала, что Валерий Леонтьев должен носить аксессуар на голую грудь. "Вместо моего сиротского", – пошутил артист, примерив обновку.

"Алла пожелала, чтобы этот галстук тоже тебе как-то помог в новых образах и дал толчок к новым идеям", – заключил Галкин. На подарок от Примадонны Валерий Леонтьев отреагировал очень эмоционально. "Дорогая Аллуся, Алла Борисовна, Аллусенька, спасибо! Спасибо. Опять вспомнила", – поблагодарил коллегу певец.

Напомним, в честь своего 70-летия Валерий Леонтьев закатил грандиозный концерт в Санкт-Петербурге. Певец полон энергии: много гастролирует и прекрасно выглядит.