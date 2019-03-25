"Как мумии": Пугачева показала странное фото с "братом"

Алла Пугачева опубликовала фотографию, на которой запечатлена с "братом". Так по-родственному обратилась Примадонна к давнему другу, певцу Александру Буйнову. Однако снимок почему-то не у всех вызвал положительные эмоции.

Накануне, 24 марта, свой день рождения справил популярный исполнитель Александр Буйнов. Артисту исполнилось 69 лет. Однако важную дату певец встретил в постели. Буйнов заболел. "Четвертые сутки валяюсь, ем антибиотики, сломался совсем..." – пожаловался Александр. Оказывается, последние концерты в рамках гастрольного тура артист провел буквально на адреналине.

"На последних четырех концертах уральского тура носоглотка держалась на таблетках, врач-отоларинголог в Самаре брызгал чето там, организм, чуя финиш, вбрасывал в кровь поледнюю энергию и был кайф!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – рассказал Александр Буйнов на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Тем не менее, подсластили пилюлю больному артисту многочисленные поклонники и друзья, осыпавшие его поздравлениями. Не осталась в стороне и давняя подруга Алла Пугачева. "С Днем Рождения, БРАТ!!!" – коротко написала Примадонна. Лаконичный пост артистка сопроводила старой фотографией, на которой запечатлена с Александром Буйновым.

Многих подписчиков смутило качество снимка. Изображение было сильно размыто. "Отвратительное качество фото . Как мумии", "Эти люди как оскомина на зубах", "Главное чтобы никто не узнал 🙄", "Фото точно посвежее можно сделать", "Неужели другого снимка не было, чтобы поставить? Ну ужас же((" – прокомментировали публикацию Аллы Пугачевой пользователи Сети.