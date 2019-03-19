Возлюбленный уличил участницу шоу "Дом-2" в проституции
Новая зазноба Марданшина девушка непростая – на родине в Молдавии она была победительницей множества конкурсов красоты. Участнику шоу "Дом-2" очень льстило, что такая "титулованная" особа обратила на него вынимание, однако теперь он чувствует себя не в своей тарелке.
Саймон устроил Насте сцену ревности. Якуб отдыхала с другими жителями шоу "Дом-2" на спортивной площадке "Острова любви", когда избранник накинулся на нее с обвинениями.
"Сколько твой браслет стоит?" – допытывался Марданшин, пока его возлюбленная предлагала ознакомиться с ценами в интернете. "Пять тысяч евро", – заявила в итоге Настя.
Якуб отметила, что дорогостоящее украшение ей подарил бывший молодой человек. В ответ Саймон намекнул, что это не просто презент от экс-возлюбленного, а плата за интим, проституция. "Ты ж сама рассказывала, что вы встречались, когда надо было ****", – не выбирал выражений участник "Дома-2". Видео разборок появилось в Instagram-аккаунте "dom2_reality".
Настя опровергала обвинения. Она настаивала, что ювелирное изделие ей подарили во время ухаживаний. Меж тем, Марданшин не унимался: "Это не считается парнем, когда ты уезжаешь во Францию с ним. Он тебе подарки, и ты обратно возвращаешься", - намекнул он на эскортное прошлое участницы шоу "Дом-2".
Меж тем, поклонники телестройки не понимали претензий Саймона. Одни отмечали, мол, прежде чем кидаться обвинениями необходимо привести доказательства. Другие же, что приличные девушки на шоу "Дом-2" не появится, их надо искать в другом месте.
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