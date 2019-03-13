Звезда шоу "Дом-2" избивает возлюбленную во время каждого интима

Милена Безбородова и Леша Безус одна из самых скандальных пар на телестройке. Любой их конфликт заканчивается жесткой дракой. Как выяснилось, звезды шоу "Дом-2" наносят друг другу увечья даже во время полового акта.

Безбородова рассказала, что во время интима ее возлюбленный буквально теряет человеческий облик – он ведет себя как животное. Участница шоу "Дом-2" не отрицает, что такое поведение Леши ей по вкусу.

Милена призналась, что секс без нежности ее очень возбуждает. В постели они идеально подходят друг другу.

"Волшебство" с Лешей – это жесть! Как по мне, так мы очень подходим друг другу в интимном плане. Мы не боимся действовать и разными путями доставлять удовольствие друг другу", – рассказала участница реалити-шоу "Дом-2".

Безбородова добавила, что Безус бьет ее во время полового акта. Милена считает, что таким образом Леша получает эмоциональную разрядку, выплескивает скопившийся за день негатив. Именно так звезда телестройки доставляет своей партнерше удовольствие.

"Леша очень любит жесткий и страстный секс. Жесткие шлепки я получаю регулярно, что аж страшно иногда. Лешу мне хочется всегда и везде…" - отметила участница шоу "Дом-2".

Безбородова считает интим основой отношений. Если в постели у влюбленных все плохо, то рано или поздно они расстанутся. Об этом участница шоу "Дом-2" рассказала журналу Dom2Life.ru.