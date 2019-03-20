"Локоть сломал": обматерившая мужа Рапунцель из шоу "Дом-2" получила по полной

В отношениях Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко вновь разлад. Самая популярная пара шоу "Дом-2" на грани развода. Длинноволосая участница заявила, что ей опротивел муж.

В Instagram-аккаунте "dom2_reality" появился видеоанонс завтрашнего выпуска телестройки. В кадре участник шоу "Дом-2" пытается образумить жену.

"Ведущих посылаешь. Никого ни во что не ставишь. Ты вот с такой короной сидишь, что тебе все должны, обязаны. Оля! Осядь!" – отчитывал благоверную Дмитренко, пока та укачивала в колыбели дочь Василису.

Длинноволосая звезда "Дома-2" долго над ответом не думала, на критику она отреагировала бранью. "После этого момента… Пошел ты! ****** с моей жизни", – указала мужу на дверь Ольга.

Дмитренко такого отношения к себе не стерпел. Он подошел к благоверной, скрутил ей руки и потащил в гостиную.

"Я говорю мне больно, что ты делаешь? Ай, локоть сломал. Вот псих, вот псих. Вот ты **** псих", – не унималась длинноволосая участница "Дома-2".

"Посиди здесь", – промолвил Дмитренко, бросил супругу на диван и пошел к дочери. "Что ты за чмо такое редкостное", – кричала ему вслед Рапунцель из шоу "Дом-2".

После Дмитрий вернулся к Ольге и спокойным тоном отметил, что при ребенке материться он ей не позволит. Звезда реалити мужа слушать отказалась. Она послала супруга на три буквы и заявила, что он ей противен. "Я с тобой жить не хочу. Ты гнилой человек", - кричала Ольга Рапунцель из шоу "Дом-2" уже перед закрытой дверью.