Первый канал распекли за слишком мягкое наказание охамевшему Шейнину

Ведущий общественно-политического шоу "Время покажет" Первого канала Артем Шейнин оскандалился, выругавшись матом в прямом эфире. Руководство главной кнопки страны пожурило телезвезду и назначило штраф. Многие посчитали это наказание слишком мягким.

Этот позорный случай очень задел известного блогера Лену Миро. У себя в "Живом журнале" она опубликовала гневный пост, призывающий применить к Шейнину что-нибудь пострашнее денежного взыскания.

"По идее, Первый канал должен быть эталоном качества журналистики. Ведущее СМИ России обязано задавать стандарт, на который ориентируются все остальные – телеканалы помельче, журналы, газеты, простые журналисты и блогеры. Логично? Было бы да, если бы на Первом работали профессионалы. К сожалению, на ведущем телеканале страны работает вот это", – начала повествование Миро.

"Это зовут Артем Шейнин, – продолжила свою мысль Лена. - Недожурналист и истеричка, которая захлебывается от любви к Родине, но отдыхает почему-то в Италии. Безнаказанность порождает порок. Пока даже блогерам запретили использовать нецензурную лексику, на Первом канале Артем Шейнин матерится в прямом эфире".

"В нормальной стране ведущее СМИ этого бы Артема после такого просто бы уволило. И его, поверьте, не взяла бы к себе даже самая пошлая газетенка. А что же у нас? Какое наказание за мат на многомиллионную аудиторию понес Шейнин? А никакого: все ограничилось "служебным взысканием внутреннего характера" – так сообщила дирекция Первого канала", – не унимается блогер, распекая севшего в лужу ведущего.

Автор отметила: так как передача выходит в полдень, штрафа недостаточно. "Быдлящее нечто исходит матом с экрана, перед которым, вполне возможно, в ранний час сидят дети. А наказания нет", – унизила журналиста Миро.