"Жалобы, слезы, угрозы": всплыли грязные подробности работы Первого канала
Девушка попала в редакционный отдел, сотрудники которого выполняли три задачи: искали жителей Украины, принимали входящие звонки и держали микрофон в студии. Первые несколько дней Вероника должна была искать украинцев, которые хотят принять участие в съемках передачи.
По словам студентки, она опрашивала своих знакомых, рассылала объявления по социальным сетям, но так и не нашла ни одного желающего. Один из откликнувшихся заявил, что программа "Время покажет" была "пройденным этапом для 90% донбассовцев". "Толку никакого, одна болтология и потеря времени", – написал мужчина.
После этого Косаткина попала в кол-центр, и у нее остались не самые приятные впечатления от работы. Ежедневно она выслушивала "жалобы, слезы, угрозы, истории про масонов, истории пенсионерок про здоровье", сообщает Ura.ru.
Однажды Веронику не пропустили на работу, потому что ее имя забыли внести в список сотрудников. Она была удивлена, что телевизионщики настолько равнодушно относятся к стажирующимся.
Девушка не понимает, почему многие продолжают работать в этой программе. Они приходят в 10:00 мск и уходят домой поздно ночью. "Что они там делают? Держат микрофон, который иногда пытаются вырвать гости, расшифровывают звонки, которые никому не нужны. У них нет другой жизни кроме Первого канала", – пояснила она. Спустя две недели Косаткина решила прекратить стажировку.
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