"Все болезни от нервов": Садальский высказался об умершей Началовой

Актер очень расстроен кончиной певицы. Станислав Садальский вспомнил, как работал с Юлией Началовой в кино.

Артистка снималась в картине 2005 года "Три мушкетера". Юлия Началова играла Констанцию. Главную роль в этом фильме исполнял Владимир Зеленский.

По словам Садальского, Началову он запомнил невероятной красавицей. Голос вокалистки ласкал слух.

"У нее потрясающие были глаза и голос… Она очень красивая была, очень женственная… Я любовался ей и думал, какое красивое лицо на нашей эстраде. Поскольку я вел передачу "Таблетка", прекрасно понимаю, что все болезни от нервов", – отметил Станислав в беседе с Teleprogramma.pro.

Напомним, Юлия Началова умерла вчера, 16 марта, на 39-м году жизни. К врачам артистка попала еще 11 марта, ее госпитализировали. На следующий день стало известно, что состояние звезды резко ухудшилось. В реанимации вокалистку погрузили в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Сообщается, что Юлия Началова скончалась от острой сердечной недостаточности, которая была следствием отека легких. Ее похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида пройдет 21 марта там же, в Траурном зале. Проститься с артисткой можно будет с 12:00 до 14:00.